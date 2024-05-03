Ерболат Досаев посетил частную школу с инновационными методами образования

Аким Алматы Ерболат Досаев посетил школу New Generation School (NGS), построенную в 2018 году за счет частных инвестиций в сумме 8,9 млрд тенге, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат мегаполиса.

Фото: акимат г. Алматы

Учебное заведение состоит из двух корпусов. Первый был построен в 2018 году, где располагаются primary и middle school (начальная и средняя школы). В 2023 году был открыт новый корпус High Schоol (старшая школа), с объемом инвестиций в 4 млрд тенге.

Аким города осмотрел коворкинг-центр, актовый зал, учебные кабинеты и класс робототехники, столовую и библиотеку, ознакомился с работой лаборатории, специализированных кабинетов химии, физики, математики, а также спортивного и тренажерного залов, бассейна и артплощадки.

Фото: акимат г. Алматы

Ерболат Досаев пообщался с учениками и педагогами, ознакомился с методикой преподавания и личностного развития детей, отметив высокую организацию учебного процесса, которая может стать моделью для других школ города. Также аким города внес запись в книгу пожеланий и напутствий выпускникам, пожелав успехов в учебе, творчестве и поблагодарив учителей за благородный труд.

Фото: акимат г. Алматы

— Мы работаем по принципу «школа в школе», то есть дети здесь и учатся, и делают домашние задания, и посещают различные кружки и секции по интересам. Дети занимаются плаванием, на бокс ходят, в футбол играют, рисуют, — рассказала директор начальной школы Руфина Хисамутдинова.

Доступ на территорию школы осуществляется через пропускную систему с функцией биометрии лица, что исключает вход посторонних, установлено более 200 камер видеонаблюдения. На постоянной основе проводятся сейсмотренировки, во время которых дети отрабатывают правила поведения при чрезвычайных ситуациях.

Фото: акимат г. Алматы

Сегодня на территории располагаются два учебных корпуса общей площадью более 20 тыс. кв. м для развития и творчества учеников. Школа рассчитана на 1350 мест для учеников 0-11-х классов, создано более 300 рабочих мест.

По итогам посещения Ерболат Досаев добавил, что акимат поддерживает привлечение частных инвестиций в систему школьного образования Алматы. В целом на сегодня в мегаполисе насчитывается 122 частные школы, в которых учатся 35 689 детей и подростков. В 2022–2023 годах были открыты 22 частные школы на 5539 мест.