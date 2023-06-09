Ерболат Досаев отправил на доработку программу реновации ветхого жилья

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Ерболат Досаев отправил проект программы реновации на доработку. Готовый вариант будут утверждать депутаты городского маслихата, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на krisha.kz.

Аким Алматы Ерболат Досаев отправил проект программы реновации на доработку. Готовый вариант будут утверждать депутаты городского маслихата.

Программа реновации в Алматы предполагает снос ветхого жилья. Инвесторами в ней являются частные застройщики. Что именно стало причиной доработок, неизвестно, поскольку проект программы нигде не публиковался.

«Программу я отправил на доработку. Готовую вынесем на утверждение маслихатом города, не будем утверждать постановлением акима. Базовые принципы там закреплены, потом будем действовать в соответствии с выделяемыми средствами», — пояснил аким.

Он добавил, что в программе останется требование по согласию 100 % жильцов дома на снос. Кто не согласен, может не давать разрешения на продажу своего жилья и переезд. Ранее некоторые застройщики убеждали жильцов, что достаточно согласия 51 % собственников.

По словам акима, прежняя программа реновации была принята в 2021 году. Предусматривалось, что в течение пяти лет будет ежегодно выделяться по 10 млрд тенге. Однако средств не было, поэтому программа не работала.

Изъятием сейчас занимаются частные застройщики. Они самостоятельно договариваются с жителями и выкупают квартиры.

Аким Турксибского района Бахытжан Акжаров отметил, что жители жалуются, что компании предлагают людям квартиры с меньшей жилой площадью, чем в выкупаемых, хотя общая соответствует.

При этом на одном из проблемных участков района застройщик дал обещание увеличить жилую площадь предлагаемых квартир до размера изымаемых.

На сегодняшний день в городе насчитывается свыше 1 400 двухэтажных домов с истекшим сроком эксплуатации, построенные в 1930-1975 годах. В этих домах проживает более 60 000 горожан. Больше половины такого жилья расположено в Турксибском, Бостандыкском и Жетысуском районах.