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Ербола Хамитова поздравил с «золотом» чемпионата мира аким СКО

25 Января 2023, 15:46
Ербола Хамитова поздравил с «золотом» чемпионата мира аким СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Айдарбек Сапаров поздравил паралыжника Ербола Хамитова с победой на чемпионате мира в Швеции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Североказахстанский параатлет Ербол Хамитов выиграл золото чемпионата мира в спринте по паралыжным гонкам. Ербол проявил мужество и упорство на главных стартах мирового первенства, он высоко поднял наш флаг в Швеции. Поздравляю Ербола Хамитова, тренеров и всех любителей спорта с высоким достижением! Желаю нашим спортсменам новых побед», - написал на своей странице в социальной сети глава региона.

Ербол Хамитов выиграл «золото» чемпионата мира в спринте среди мужчин с результатом 2:44,23 секунды. В конце прошлого года в Кубке мира по паралыжным гонкам и парабиатлону в Финляндии он завоевал серебряную медаль. В параспорте североказахстанец оказался недавно. В 2017-м году во время перестрелки 19-летний Ербол Хамитов получил ранение в ногу, которую впоследствии пришлось ампутировать. Резонансное дело рассматривали в закрытом режиме из-за несовершеннолетнего возраста одного из подсудимых. Е. Хамитов до трагедии успешно занимался борьбой. После случившегося не оставил спорт и добился высоких результатов.


Фото: facebook.com/Айдарбек Сапаров
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