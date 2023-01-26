Ербол Жумагазин назначен заместителем акима Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Актау назначен новый заместитель акима города. Им стал Ербол Жумангазин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу горакимата.

Е. Жумагазин родился в 1979 году в Актюбинской области. В 2000 году окончил Казахскую академию государственного управления по специальности «Финансы и кредит».

Трудовую деятельность начал в 2000 году стажером в учебном центре прошел путь до директора Мангистауского филиала ОАО «Банк Туран Алем».

2004-2012 гг. - директор АО «БТА Банк».

2012-2019 гг. - директор АО «Евразийский Банк».

2020-2021 гг. - директор АО «Jusan Bank».

С декабря 2021 года по настоящее время занимал должность директора ГКП «Актауское управление электрических сетей».