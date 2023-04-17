Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Карагандинская область

Ербол Толеуов возглавил управление энергетики и ЖКХ Карагандинской области

Автор:  
Агата Мухамеджанова
17 Апреля 2023, 13:26
Ербол Толеуов возглавил управление энергетики и ЖКХ Карагандинской области Фото: акимат Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Руководителем управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Карагандинской области стал Ербол Толеуов. Ранее он был председателем правления АО «Казахстанский центр модернизации и развития ЖКХ», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ербол Толеуов – уроженец Карагандинской области. Родился в 1969 году в селе Егиндыбулак. Имеет три высших образования.

Трудовую деятельность начал в 1998 году. Работал в частных структурах. В 2000 году был директором ТОО «Водоканалсбыт» в Караганде.

В 2007 году назначен заместителем директора РГКП «ХОЗУ МИД РК» в Астане, затем директором этого ведомства, заместителем начальника управления энергетики и коммунального хозяйства Астаны, заместителем начальника управления энергетики и коммунального хозяйства по водоснабжению и водоотведению Астаны, председателем правления АО «Астана – Энергосервис», директором ТОО «Астана қалалық жарық», заместителем руководителя управления энергетики Астаны, руководителем управления топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства Нур-Султана, заместителем акима Кокшетау, советником министра Министерства индустрии и инфраструктурного развития.

С марта 2021 года и до настоящего назначения работал председателем правления АО «Казахстанский центр модернизации и развития ЖКХ».


Карагандинская область   Назначения   Регионы Казахстана  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
Какой вид отдыха становится популярным в Казахстане
Какой вид отдыха становится популярным в Казахстане
Своей ответственности не избегаю – министр экологии прокомментировала пожар в области Абай
Своей ответственности не избегаю – министр экологии прокомментировала пожар в области Абай