Ербол Толеуов возглавил управление энергетики и ЖКХ Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Руководителем управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Карагандинской области стал Ербол Толеуов. Ранее он был председателем правления АО «Казахстанский центр модернизации и развития ЖКХ», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ербол Толеуов – уроженец Карагандинской области. Родился в 1969 году в селе Егиндыбулак. Имеет три высших образования.

Трудовую деятельность начал в 1998 году. Работал в частных структурах. В 2000 году был директором ТОО «Водоканалсбыт» в Караганде.

В 2007 году назначен заместителем директора РГКП «ХОЗУ МИД РК» в Астане, затем директором этого ведомства, заместителем начальника управления энергетики и коммунального хозяйства Астаны, заместителем начальника управления энергетики и коммунального хозяйства по водоснабжению и водоотведению Астаны, председателем правления АО «Астана – Энергосервис», директором ТОО «Астана қалалық жарық», заместителем руководителя управления энергетики Астаны, руководителем управления топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства Нур-Султана, заместителем акима Кокшетау, советником министра Министерства индустрии и инфраструктурного развития.

С марта 2021 года и до настоящего назначения работал председателем правления АО «Казахстанский центр модернизации и развития ЖКХ».