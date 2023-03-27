Ербол Тлешов назначен председателем Комитета языковой политики Миннауки РК
Ербол Тлешов родился в 1965 году в Карагандинской области.
Окончил Казахский ордена Трудового красного знамени педагогический университет им. Абая.
С 1992 по 2001 годы работал преподавателем, старшим преподавателем кафедры казахской литературы Акмолинского университета им. С. Сейфуллина.
2001-2002 годы — и.о. доцента кафедры казахской литературы Евразийского университета им. Л. Гумилева.
2002-2004 годы — и.о. заместителя директора, заместитель директора гуманитарного института Евразийского университета им. Л. Гумилева.
С 2004 по 2007 годы работал заместителем директора, директором РГКП «Центр ускоренного обучения государственному языку».
С 2007 по 2012 годы трудился в частных коммерческих структурах.
2012-2015 годы — и.о. начальника, руководитель Управления по развитию языков города Астаны.
2015-2022 годы — и.о. директора, директор, исполнительный директор AO «Республиканский координационно-методический центр развития языков им. Шайсултана Шаяхметова».
С марта 2022 года и по настоящее время занимал должность генерального директора HAO «Национальный научно-практический центр им. Шайсултана Шаяхметова».