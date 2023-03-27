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    12:55, 27 Март 2023 | GMT +6

    Ербол Тлешов назначен председателем Комитета языковой политики Миннауки РК

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    Фото: t.me/Kzgovernment
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Приказом министра науки и высшего образования РК Тлешов Ербол Ердембекович назначен на должность председателя Комитета языковой политики Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

    Ербол Тлешов родился в 1965 году в Карагандинской области.

    Окончил Казахский ордена Трудового красного знамени педагогический университет им. Абая.

    С 1992 по 2001 годы работал преподавателем, старшим преподавателем кафедры казахской литературы Акмолинского университета им. С. Сейфуллина.

    2001-2002 годы — и.о. доцента кафедры казахской литературы Евразийского университета им. Л. Гумилева.

    2002-2004 годы — и.о. заместителя директора, заместитель директора гуманитарного института Евразийского университета им. Л. Гумилева.

    С 2004 по 2007 годы работал заместителем директора, директором РГКП «Центр ускоренного обучения государственному языку».

    С 2007 по 2012 годы трудился в частных коммерческих структурах.

    2012-2015 годы — и.о. начальника, руководитель Управления по развитию языков города Астаны.

    2015-2022 годы — и.о. директора, директор, исполнительный директор AO «Республиканский координационно-методический центр развития языков им. Шайсултана Шаяхметова».

    С марта 2022 года и по настоящее время занимал должность генерального директора HAO «Национальный научно-практический центр им. Шайсултана Шаяхметова».


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