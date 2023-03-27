Ербол Тлешов назначен председателем Комитета языковой политики Миннауки РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Приказом министра науки и высшего образования РК Тлешов Ербол Ердембекович назначен на должность председателя Комитета языковой политики Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Ербол Тлешов родился в 1965 году в Карагандинской области.

Окончил Казахский ордена Трудового красного знамени педагогический университет им. Абая.

С 1992 по 2001 годы работал преподавателем, старшим преподавателем кафедры казахской литературы Акмолинского университета им. С. Сейфуллина.

2001-2002 годы — и.о. доцента кафедры казахской литературы Евразийского университета им. Л. Гумилева.

2002-2004 годы — и.о. заместителя директора, заместитель директора гуманитарного института Евразийского университета им. Л. Гумилева.

С 2004 по 2007 годы работал заместителем директора, директором РГКП «Центр ускоренного обучения государственному языку».

С 2007 по 2012 годы трудился в частных коммерческих структурах.

2012-2015 годы — и.о. начальника, руководитель Управления по развитию языков города Астаны.

2015-2022 годы — и.о. директора, директор, исполнительный директор AO «Республиканский координационно-методический центр развития языков им. Шайсултана Шаяхметова».

С марта 2022 года и по настоящее время занимал должность генерального директора HAO «Национальный научно-практический центр им. Шайсултана Шаяхметова».