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Ербол Мырзабосынов назначен председателем Комитета по делам спорта и физкультуры

27 Февраля 2023, 10:47
Ербол Мырзабосынов назначен председателем Комитета по делам спорта и физкультуры Фото: t.me/Kzgovernment

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Ербол Мырзабосынов приказом министра культуры и спорта РК назначен на должность председателя Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта Республики Казахстан. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

Мырзабосынов Ербол Куантаевич родился в 1984 году в Восточно-Казахстанской области. Окончил Семипалатинский государственный педагогический институт, Казахский гуманитарно-юридический инновационный университет, Казахскую академию спорта и туризма.

Трудовую деятельность начал в 2005 году ассистентом, тренером-преподавателем кафедры теории и методики физической культуры и спорта Семипалатинского государственного педагогического института.

2009-2014 гг. — преподаватель кафедры физвоспитания; заведующий кафедрой физического воспитания Государственного медицинского университета, г. Семей.

2006-2018 гг. — тренер-преподаватель в КГУ «Восточно-казахстанская областная школа высшего спортивного мастерства по массовым видам спорта».

2018-2020 гг. – директор спортивного клуба «Кызылжар Арландары».

2020-2021 гг. — управляющий директор Ассоциации «Qazaq kuresi».

С марта 2021 года по настоящее время работал ректором Академии физической культуры и массового спорта.

Ербол Мырзабосынов - мастер спорта по борьбе самбо, мастер спорта по борьбе дзюдо, мастер спорта международного класса по борьбе qazaq kuresi, чемпион Азии по борьбе qazaq kuresi, заслуженный тренер Республики Казахстан.


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