Ербол Карашукеев стал акимом Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Указом Главы государства Карашукеев Ербол Шыракпаевич назначен акимом Жамбылской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

47-летний Ербол Карашукеев уроженец Алматинской области. Высшее образование получал в КазГНУ имени аль-Фараби, бакалавр юриспруденции, и в институте экономики и права КазГНУ имени Аль-Фараби (1999) - магистр экономики.

Трудовую деятельность начал главным специалистом управления анализа и конъюнктурных обследований Агентства РК по статистике. Затем работал в качестве консультанта отдела социально-экономического анализа Администрации Президента РК, финансовым директором, директором филиала в городе Актобе, директором по западному региону СП ТОО «Медикус Центр».

С 2003 года - директор финансового департамента - член правления АО «Государственная страховая корпорация по страхованию экспортных кредитов и инвестиций». С 2006 года возглавил сводно-аналитический департамент Минфина РК. В 2007 году - управляющий директор АО Национального управляющего холдинга «КазАгро», председатель правления АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства».

В 2010 – 2012 годах - генеральный директор РГП «Центр по исследованию финансовых нарушений» Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета, в 2012 – 2013 - генеральный директор ТОО «Институт нефтегазового инжиниринга и информационных технологии КБТУ», ФНБ «Самрук Казына».

С 2013 - заместитель председателя правления АО «Жилстройсбербанк Казахстана», заместитель заведующего отделом социально-экономического мониторинга Администрации Президента РК, председатель Комитета казначейства Минфина РК, председатель правления, член совета директоров АО «Холдинг «КазАгро», и. о. заместителя заведующего отделом государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента РК, вице-министр финансов РК, вице-министр сельского хозяйства РК.

Последняя должность: министр сельского хозяйства Республики Казахстан.