    15:26, 15 Март 2026 | GMT +5

    Ербол Хамитов занял седьмое место в заключительной гонке на Паралимпиаде

    Чемпион Паралимпиады по биатлону и бронзовый призер Паралимпиады по лыжным гонкам казахстанец Ербол Хамитов провел завершающую на этих Играх гонку, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: ЦСП Параспорт

    Титулованный казахстанский паралимпиец выступил в лыжной гонке на 20 км с раздельным стартом.

    Несмотря на то, что коронными для Хамитова являются спринтерские дистанции, Ербол показал высокий результат на самой продолжительной на этой Паралимпиаде лыжной гонке. Он занял 7 место, уступив лидеру Ивану Голубкову из России 1 минуту и 59.2 секунды.

    Казахстанец Ербол Хамитов свое первое интервью после выигрыша бронзовой медали Паралимпиады-2026 дал корреспонденту Kazinform, прочитать его можно по ссылке.

    А после выигрыша золотой медали также эксклюзивно для Kazinform рассказал о новых целях, которых хочет достичь в спорте.

    Отметим, что на зимней Паралимпиаде-2026 Казахстан представляют семь спортсменов в двух видах спорта — биатлоне и лыжных гонках среди паралимпийцев.

    Полный график выступления спортсменов Казахстана на зимней Паралимпиаде-2026 доступен здесь.

    Спорт спортсмены Казахстана Параспорт
    Альберт Ахметов
