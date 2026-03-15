Ербол Хамитов занял седьмое место в заключительной гонке на Паралимпиаде

Титулованный казахстанский паралимпиец выступил в лыжной гонке на 20 км с раздельным стартом.

Несмотря на то, что коронными для Хамитова являются спринтерские дистанции, Ербол показал высокий результат на самой продолжительной на этой Паралимпиаде лыжной гонке. Он занял 7 место, уступив лидеру Ивану Голубкову из России 1 минуту и 59.2 секунды.

Казахстанец Ербол Хамитов свое первое интервью после выигрыша бронзовой медали Паралимпиады-2026 дал корреспонденту Kazinform.

А после выигрыша золотой медали также эксклюзивно для Kazinform рассказал о новых целях, которых хочет достичь в спорте.

Отметим, что на зимней Паралимпиаде-2026 Казахстан представляют семь спортсменов в двух видах спорта — биатлоне и лыжных гонках среди паралимпийцев.

