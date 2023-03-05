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    17:07, 05 Март 2023 | GMT +6

    Ербол Хамитов стал серебряным призером Кубка мира по парабиатлону

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    Фото; csp-parasport.kz
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На финальном этапе Кубка мира казахстанец Ербол Хамитов завоевал серебряную медаль на дистанции 12,5 км по парабиатлону, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Центр спортивной подготовки для лиц с ограниченными физическими возможностями Минкультуры и спорта РК.

    Е. Хамитов прошел дистанцию за 42 минуты и 17 секунд, не допустив ни одного промаха на огневых рубежах. Первое место завоевал украинец Тарас Рад, преодолев дистанцию за 41.21 секунд. Третье место на пьедестале почета досталось украинцу Василю Кравчуку с результатом 42.18.

    Финальный этап Кубка мира по паралыжным гонкам и парабиатлону проходит на лыжной базе Солджер Холлоу города Солт-Лейк-Сити (США) с 1 по 9 марта 2023 года. В соревнованиях от Казахстана участвуют Александр Герлиц и Ербол Хамитов.





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