Ербол Хамитов стал чемпионом мира по паралыжным гонкам

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанец Ербол Хамитов стал чемпионом мира по паралыжным гонкам, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Центр спортивной подготовки для лиц с ограниченными физическими возможностями.

Ербол выиграл «золото» чемпионата мира в спринте среди мужчин с результатом 2:44,23 секунды. Вторым финишировал украинский спортсмен Тарас Рад, на третьим месте оказался бразилец Кристиан Вестмаер Рибейра.

Ранее Ербол завоевал бронзовую медаль чемпионата мира.

Чемпионат мира по паралыжным гонкам и парабиатлону проходит в городе Эстерсунд (Швеция). В соревнованиях принимают участие 102 спортсмена из 18 стран мира. Чемпионат продлится до 29 января.

Фото: csp-parasport.kz.