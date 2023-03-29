Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Спорт

Ерасыл Саулебеков  завоевал «золото» юношеского ЧМ по тяжелой атлетике

Ринат Дусумов
29 Марта 2023, 02:44
Ерасыл Саулебеков  завоевал «золото» юношеского ЧМ по тяжелой атлетике

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский тяжелоатлет Ерасыл Саулебеков стал чемпионом мира среди юношей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

«Первое «золото» в копилку сборной Казахстана на юношеском чемпионате мира в Албании принес Саулебеков Ерасыл! Нашему спортсмену не было равных в категории до 73 килограммов. Его результат: в рывке (137 килограммов), в толчке (168 килограммов), в сумме (305 килограммов)», — сообщили в Федерации тяжелой атлетики.

Ранее два других казахстанских спортсмена Арапбай Нурасыл и Дарья Балабюк выиграли бронзовые медали чемпионата мира.

Спорт   Тяжелая атлетика  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Движение семи автобусных маршрутов временно изменили в Астане
Движение семи автобусных маршрутов временно изменили в Астане
Строительство дороги между Кентау и аэропортом Туркестана завершат до конца года
Строительство дороги между Кентау и аэропортом Туркестана завершат до конца года
Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Гурбангулы Бердымухамедову
Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Гурбангулы Бердымухамедову
25 призывников из ВКО отправятся служить в Актау
25 призывников из ВКО отправятся служить в Актау
Новые кадровые назначения в Казахстане за неделю
Новые кадровые назначения в Казахстане за неделю
Перелив через гребень плотины уменьшился в СКО
Перелив через гребень плотины уменьшился в СКО
Наезд автобуса на 6 человек в Шымкенте: ручной тормоз был поставлен уже после ДТП
Наезд автобуса на 6 человек в Шымкенте: ручной тормоз был поставлен уже после ДТП
Две женщины, подросток и ребенок скончались при наезде автобуса в Шымкенте
Две женщины, подросток и ребенок скончались при наезде автобуса в Шымкенте
В центре Марселя обрушился жилой дом, есть пострадавшие
В центре Марселя обрушился жилой дом, есть пострадавшие