Ерасыл Ердилда – абсолютный чемпион международного турнира ITF

ЧОЛПОН-АТА. КАЗИНФОРМ - Вновь порадовали казахстанских любителей тенниса своими победами наши юниоры. В Чолпон-Ате (Кыргызстан) завершился турнир серии ITF третьей категории среди молодежи до 18 лет. Воспитанник академии Team Kazakhstan Ерасыл Ердилда праздновал двойную победу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

Сначала Ерасыл в дуэте с еще одним казахстанцем Виталием Зацепиным стал чемпионом в парном разряде. Казахстанцы в финале уверенно обыграли россиян Макара Елесина и Даниила Степанова – 6:3, 6:3.

В матче за титул одиночки Ерасыл разгромил Даниила Степанова со счетом 6:1, 6:2. Таким образом, уроженец города Кызылорды завоевал свой пятый титул ITF, три из которых он выиграл в одиночке и два - в паре.

Во французском городе Дижон на турнире серии ITF Juniors четвертой категории казахстанка Зара Даркен стала победительницей парного разряда. Вместе с украинкой Анастасией Фирман она была сильнее украинок Серафимы Бобровниковой/Стефании Пушкарь – 7:5, 6:3.

В Ереване на турнире серии Tennis Europe второй категории среди игроков до 12 лет казахстанец Аскар Амир завоевал свой дебютный международный трофей. В паре с Павлом Яромским из России в финале они победили российский дуэт Филипп Смирнов/Аркадий Вахлина – 6:2, 6:7 (2:7), 10:7.

Фото: ktf.kz







