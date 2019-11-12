Ералы Тугжанов встретился с работниками крупных предприятий Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ ­ - Двухдневная рабочая поездка председателя ФПРК Ералы Тугжанова в Мангистаускую область продолжилась встречами с трудовыми коллективами двух крупных предприятий региона. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации профессиональных союзов РК.

Глава ФПРК посетил нефтяное месторождение в селе Жетыбай, где встретился с работниками ТОО «Oil Services Company», подобная встреча состоялась и на предприятии «СП «CASPI BITUM». Ералы Тугжанов лично побеседовал с работниками предприятий, обсудив актуальные вопросы социально-трудовых отношений. Штатная численность каждого из предприятий составляет порядка трех тысяч работников, 90 процентов из которых являются членами профессиональных союзов.

В Мангистауской области из 10 200 действующих предприятий профессиональными союзами охвачено всего 4 %, или 397 профсоюзных организаций.

В ходе встреч председатель федерации затронул вопросы обеспечения безопасных рабочих мест и достойных условий труда. Он выразил обеспокоенность несчастными случаями на производстве, которые продолжают уносить человеческие жизни.

«В Мангистауской области на 1 октября 2019 года 40 работников получили травмы на производстве, 2 человека погибли, 2 человека пострадали в результате групповых несчастных случаев», - уточнил Ералы Тугжанов.

Главными факторами сохранения человеческих ресурсов глава ФПРК назвал совершенствование механизмов внутреннего контроля и повышение ответственности как работников, так и работодателей.

Также Ералы Тугжанов подчеркнул важную роль профессиональных союзов в защите прав и интересов трудящихся.

«На предприятиях, где есть профессиональные союзы, обеспечены безопасные условия труда, социальная стабильность. Сотрудничая с профессиональным союзом, работодатель получает партнёра в решении социальных и личных вопросов работников, а также помощника в разрешении трудовых споров и соблюдении трудового законодательства», - отметил председатель ФПРК.





При этом было отмечено, что профсоюзные организации должны быть не только в нефтяных компаниях, но и в привлекаемых ими подрядных организациях.

Также глава ФПРК посетил ветерана профсоюзного движения Имамади Айналиева, за многолетний безупречный труд удостоенного нагрудного знака Федерации профессиональных союзов «Кәсіподақ ардагері» в честь Дня профессиональных союзов Казахстана, празднование которого впервые официально состоялось 10 октября.





Имамади Айналиев около 40 лет своей жизни посвятил профсоюзной работе в качестве председателя Областного комитета профессиональных союзов работников госучреждений и председателя Мангистауского областного Совета профессиональных союзов. Был членом Дисциплинарного совета Мангистауской области.

Ералы Тугжанов отметил значимый вклад ветерана в развитие профсоюзного движения страны.