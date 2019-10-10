Ералы Тугжанов встретился с членами профсоюза старейшей компании-перевозчика Шымкента

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Председатель Федерации профсоюзов РК Ералы Тугжанов встретился с трудовым коллективом в ТОО «ЯНС- 2», передает МИА «Казинформ».

Предприятие оказывает услуги в сфере общественного транспорта и является одним из старейших на рынке южного мегаполиса.

Глава Федерации профсоюзов ознакомился с деятельностью автопарка.

Встреча прошла в неформальной обстановке, на которой глава ФПРК поздравил работников предприятия с Днем профсоюзов и поинтересовался проблемами трудящихся. В частности, были обсуждены условия коллективного договора, обеспечение безопасности труда и деятельность первичной профсоюзной организации.

В рамках встречи лучшие члены профсоюза предприятия были отмечены профсоюзными наградами.

В рамках встречи лучшие члены профсоюза предприятия были отмечены Благодарственными письмами и почетными грамотами Председателя Федерации профсоюзов и медалями «Кәсіподақтарға сіңірген еңбегі үшін».