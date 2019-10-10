+7 (701) 759 90 19 Лента
Нур-Султан: 13 °С
Алматы: 14 °С
USD 390.09 EUR 428.32
RUB 6.01 CNY 54.78
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Ералы Тугжанов встретился с членами профсоюза старейшей компании-перевозчика Шымкента

10 Октября 2019 20:00
Поделиться:
Ералы Тугжанов встретился с членами профсоюза старейшей компании-перевозчика Шымкента

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Председатель Федерации профсоюзов РК Ералы Тугжанов встретился с трудовым коллективом в ТОО «ЯНС- 2», передает МИА «Казинформ».

Новости по теме

В Шымкенте состоялись торжества ко Дню профсоюзов Казахстана
Председатель Федерации профсоюзов РК подписал меморандум с акимом Туркестанской области В Петропавловске прошел Форум первичных профсоюзных организаций СКО Жилищный и благотворительные сертификаты вручили акмолинским медработникам

Предприятие оказывает услуги в сфере общественного транспорта и является одним из старейших на рынке южного мегаполиса.

Глава Федерации профсоюзов ознакомился с деятельностью автопарка.

Встреча прошла в неформальной обстановке, на которой глава ФПРК поздравил работников предприятия с Днем профсоюзов и поинтересовался проблемами трудящихся. В частности, были обсуждены условия коллективного договора, обеспечение безопасности труда и деятельность первичной профсоюзной организации.

В рамках встречи лучшие члены профсоюза предприятия были отмечены профсоюзными наградами.

В рамках встречи лучшие члены профсоюза предприятия были отмечены Благодарственными письмами и почетными грамотами Председателя Федерации профсоюзов и медалями «Кәсіподақтарға сіңірген еңбегі үшін».

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Шымкент,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив