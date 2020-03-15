Ералы Тугжанов: Все социальные обязательства будут выполнены своевременно

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В свете реализации поручений Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева по исполнению социальных обязательств перед народом правительственная делегация во главе с заместителем Премьер-Министра РК Ералы Тугжановым в эти дни с рабочим визитом находится в западных регионах страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Рrimeminister.kz.

В состав делегации вошли министр энергетики Нурлан Ногаев, помощник Президента РК Канат Бозумбаев, председатель правления АО НК «Казмунайгаз» Алик Айдарбаев, а также вице-министры Министерства здравоохранения Камалжан Надыров, Министерства индустрии и инфраструктурного развития Аманияз Ержанов, Министерства национальной экономики Ермек Алпысов и заместитель председателя Комитета труда, социальной защиты населения и миграции МТСЗН РК Толеген Оспанкулов.

13 марта делегация посетила Мангистаускую и Атыраускую области

В ходе рабочей поездки Ералы Тугжанов провел в пяти регионах серию заседаний по проблемным вопросам нефтяных и нефтесервисных компаний с участием региональных акимов и представителей нефтегазового сектора. На заседаниях обсуждены вопросы влияния мирового финансово-экономического кризиса на экономику Казахстана, а также актуальные аспекты социально-трудовой повестки дня.

«Самая большая проблема, которая осложняет экономическую ситуацию в мире - это снижение цен на нефть. Кроме этого негативное влияние на экономику оказала вспышка эпидемии коронавируса. Разногласия членов ОПЕК + привели к падению цен на нефть на 30%. В дальнейшем существует сценарий экономического развития и учета бюджетных параметров на уровне 20 - 40 долларов за баррель», — подчеркнул Ералы Тугжанов.

Вместе с тем заместитель Премьер-Министра РК заверил участников встречи, что вопросы социальной стабильности и здоровья нации находятся под постоянным контролем Президента страны и Правительством уже принимаются необходимые меры.

«Во-первых, все социальные обязательства будут выполнены своевременно. Во-вторых, разрабатывается специальная дорожная карта для реализации инфраструктурных проектов по ремонту и благоустройству населенных пунктов, чтобы обеспечить стабильность на рынке труда и предотвратить резкий рост безработицы. В то же время особое внимание будет уделяться трудоустройству работников и безработных, которые будут увольняться», - сообщил заместитель Премьер-Министра РК.

Отмечая важность сохранения благосостояния граждан, Ералы Тугжанов призвал местные органы власти и работодателей усилить меры по обеспечению социальных гарантий в каждом из регионов.

«Как известно, нефтегазовая отрасль является основным двигателем экономики страны. Самое главное для благосостояния населения - это занятость. Поэтому сегодня особенно важно сохранить рабочие места и обеспечить своевременную оплату работникам», — сказал Ералы Тугжанов.

В ходе заседаний акимы областей представили членам Правительства подробную информацию о социально-трудовой обстановке в своих регионах.

Так, по данным акима Мангистауской области Серикбая Трумова, задолженность по заработной плате имеется на 9 предприятиях-банкротах, в размере 75,9 млн тг перед 127 работниками, погашение которой проходит в рамках банкротных процедур. Всего по области создано около двух тыс. новых рабочих мест, а уровень заработной платы в размере 293 726 тенге превышает средний показатель по стране. Адресную социальную помощь в Мангистауской области получат 2,5 тыс. семей.

По данным акима Атырауской области Махамбета Досмухамбетова, уровень безработицы в регионе составляет 4,8%. Адресной социальной помощью будут обеспечены 1200 семей. Между тем, в регионе предпринимаются все меры для сохранения социальной стабильности.

Заработная плата в Атырауской области составляет 334 583 тг, что также превышает республиканский среднемесячный показатель.

Сегодня в Атырауской области добывается 52% всей республиканской нефти. Самыми крупными компаниями-недропользователями являются ТОО «Тенгизшевройл», «NCOC», АО «Казмунайгаз». В настоящее время в сфере нефтедобычи трудятся около 15 тыс. рабочих, в нефтесервисных компаниях - почти 80 тыс. человек.

По словам помощника президента РК Каната Бозумбаева, государство разрабатывает план по недопущению кризисных ситуаций, связанных с падением цены на нефть и пандемией.

Принимавшая участие на встрече генеральный директор ТШО Имер Боннер отметила, что добыча и переработка нефти компанией «Тенгизшевройл» проводится в штатном режиме.

«ТШО в состоянии пережить сложную экономическую ситуацию в связи с падением цен на нефть, так как подобный период в истории нашей компании уже был. При этом сокращений рабочих не предвидится, мы пересматриваем наши бизнес решения и все обязательства выполним без каких-либо инцидентов», — сообщила генеральный директор ТШО.

14 марта правительственная делегация прибыла в Актюбинскую область

Во время встречи с активом области и руководителями крупнейших нефтесервисных предприятий региона также состоялся обстоятельный разговор о текущей ситуации в социально-трудовой сфере Актюбинской области. Нефтегазовая отрасль занимает самую весомую долю и составляет свыше 35% в структуре промышленности региона.

По информации акима Актюбинской области Ондасына Уразалина, на предприятиях нефтегазовой отрасли региона работают свыше 15 тыс. работников и в рамках сохранения рабочих мест, подписаны коллективные договора и меморандумы со всеми компаниями. Согласно поручению Главы Государства РК с начала т.г. в нефтегазовом секторе повышение заработной платы составило в среднем 15% или порядка 11 тыс. работников, также в остальных предприятиях вопрос повышения заработной платы находится на рассмотрении учредителей.

Рабочая поездка правительственной делегации продолжилась посещением Западно-Казахстанской области

Аким Западно-Казахстанской области Гали Искалиев ознакомил членов правительственной делегации с социально-экономической ситуацией в регионе и актуальными вопросами работы предприятий нефтегазовой отрасли.

Ситуация на предприятиях области остается стабильной. Предприятия работают в штатном режиме. На крупных нефтегазовых проектах области сокращение персонала в связи с ситуацией с COVID-19 и изменениями курса валют не планируется.

По данным акима области, на сегодняшний день в области в 108 предприятиях и организациях, привлекающих иностранную рабочую силу, работают всего 19 024 человек. В последние годы доля отечественных специалистов возросла до 94% (17764), а доля иностранных специалистов сократилась до 6% (1 260).

Среднемесячная заработная плата Западно-Казахстанской области размером в 183 459 тг находится на уровне республиканского показателя.

15 марта члены Правительства во главе с заместителем Премьер-Министра посетили Кызылординскую область

На встрече заместителя Премьер-Министра Ералы Тугжанова с акимом Кызылординской области Куанышбеком Искаковым и представителями нефтегазового сектора отмечена особая актуальность вопросов разработки новых нефтяных месторождений, внедрения в эту сферу новых технологий, а также индексации тарифов в нефтесервисе.

Как сообщил Куанышбек Искаков, средняя заработная плата в Кызылординской области - 150 235 тг, что ниже среднего показателя по стране.

В целом в целях обеспечения занятости в текущем году в рамках реализации государственных программ планируется создание свыше 13 тыс. новых рабочих мест.

Кроме этого акиматом области подписаны меморандумы почти с 3-мя тысячами крупных и средних предприятий области о сохранении рабочих мест. С 30 крупными и средними предприятиями области подписаны Дорожные карты по управляемому перетоку работников, в рамках которых поддерживаются интересы предприятий и работников, в случаях их высвобождения или дополнительной потребности в кадрах.

Ералы Тугжанов отметил, что вопросы, касающиеся развития регионов находятся на особом контроле руководства страны.

«Необходимо принять исчерпывающие меры по реализации антикризисных мероприятий в области, особенно в части обеспечения стабильной работы производственных объектов и сохранения рабочих мест. Нельзя допустить роста высвобождения работников из-за сокращения объемов производства. Это серьезная проблема», — подчеркнул заместитель Премьер-Министра РК.

По итогам встреч в регионах заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов поручил Министерству энергетики и акиматам областей усилить взаимодействие с представителями нефтегазовой отрасли в решении ряда проблемных вопросов.

Прежде всего, поручено осуществить пересмотр производственных планов и разработать антикризисные дорожные карты, связанные с изменением цен на нефть.

В рамках соблюдения трудовых обязательств, Ералы Тугжанов поручил принять конкретные меры по предотвращению трудовых споров, сохранению рабочих мест и своевременной выплате заработной платы работникам предприятий.

Отмечена также необходимость усиления мер, направленных на недопущение проникновения и распространения коронавирусной инфекции на местах.

В ходе поездки по пяти регионам Ералы Тугжанов поручил акимам областей взять на особый контроль исполнение ограничительных мер по введению в стране временного запрета на проведение массовых культурных и спортивных мероприятий, усилению санитарного режима в местах массового скопления людей и других мер профилактики. Кроме того поручено обеспечить бесперебойное снабжение граждан продуктами питания и товарами первой необходимости.