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Ералы Тугжанов возглавит комиссию для рассмотрения социально-экономической ситуации в Мангистауской области
3 Января 2022 18:10
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра Ералы Тугжанов возглавит комиссию в Актау для рассмотрения социально-экономической ситуации в Мангистауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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Об этом сообщили в пресс-службе Премьер-Министра РК.
«Комиссию возглавляет заместитель Премьер-Министра РК Тугжанов Ералы Лукпанович. Завтра утром Ералы Тугжанов, Магум Мирзагалиев и Серик Жумангарин вылетят в Актау», - говорится в сообщении.
Ранее распоряжением Премьер-Министра РК Аскара Мамина была создана Правительственная комиссия для рассмотрения социально-экономической ситуации в Мангистауской области.
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