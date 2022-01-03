+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -3 °С
Алматы: 1 °С
USD 431.67 EUR 487.79
RUB 5.77 CNY 67.73
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Ералы Тугжанов возглавит комиссию для рассмотрения социально-экономической ситуации в Мангистауской области

3 Января 2022 18:10
Поделиться:
Ералы Тугжанов возглавит комиссию для рассмотрения социально-экономической ситуации в Мангистауской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра Ералы Тугжанов возглавит комиссию в Актау для рассмотрения социально-экономической ситуации в Мангистауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Я чувствую свою ответственность – министр энергетики о ситуации с газом в Мангистауской области
Переход на электронную торговлю позволяет сбалансировать цену на газ на основе спроса и предложения – Минэнерго Минэнерго прогнозировало возможный дефицит газа еще в 2017 году – Магзум Мирзагалиев В мировой практике цены на сжиженный газ составляют около 70% от цены бензина – Минэнерго

Об этом сообщили в пресс-службе Премьер-Министра РК.

«Комиссию возглавляет заместитель Премьер-Министра РК Тугжанов Ералы Лукпанович. Завтра утром Ералы Тугжанов, Магум Мирзагалиев и Серик Жумангарин вылетят в Актау», - говорится в сообщении.

Ранее распоряжением Премьер-Министра РК Аскара Мамина была создана Правительственная комиссия для рассмотрения социально-экономической ситуации в Мангистауской области.


Подписывайтесь на наш канал:

#Энергетика   #Экономика   #Мангистауская область  
Поделиться:

Автор:

Арайлым Мұрат

Новости по теме
Я чувствую свою ответственность – министр энергетики о ситуации с газом в Мангистауской области
Переход на электронную торговлю позволяет сбалансировать цену на газ на основе спроса и предложения – Минэнерго
Минэнерго прогнозировало возможный дефицит газа еще в 2017 году – Магзум Мирзагалиев
В мировой практике цены на сжиженный газ составляют около 70% от цены бензина – Минэнерго
Популярное
1 Касым-Жомарт Токаев: Демонстранты не должны нарушать общественный порядок
2 За сутки в Казахстане выявлены 373 заболевших коронавирусом
3 А.Мамин: По поручению Президента Правительство примет меры по ситуации в Жанаозене
4 Штормовое предупреждение объявили в 11 областях Казахстана
5 На сегодняшний день в Казахстане самая низкая цена на сжиженный газ в регионе
6 Восемь человек скончались от коронавируса и пневмонии за сутки в РК
Читайте также
Цены на сжиженный нефтяной газ в Казахстане являются самыми низкими в регионе – Магзум Мирзагалиев
Нурлан Ногаев призвал жителей Жанаозена к конструктивному диалогу
Касым-Жомарт Токаев: Демонстранты не должны нарушать общественный порядок
За сутки в Казахстане выявлены 373 заболевших коронавирусом
А.Мамин: По поручению Президента Правительство примет меры по ситуации в Жанаозене
Штормовое предупреждение объявили в 11 областях Казахстана
На сегодняшний день в Казахстане самая низкая цена на сжиженный газ в регионе
Восемь человек скончались от коронавируса и пневмонии за сутки в РК
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив