Ералы Тугжанов возглавит комиссию для рассмотрения социально-экономической ситуации в Мангистауской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра Ералы Тугжанов возглавит комиссию в Актау для рассмотрения социально-экономической ситуации в Мангистауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Об этом сообщили в пресс-службе Премьер-Министра РК.

«Комиссию возглавляет заместитель Премьер-Министра РК Тугжанов Ералы Лукпанович. Завтра утром Ералы Тугжанов, Магум Мирзагалиев и Серик Жумангарин вылетят в Актау», - говорится в сообщении.

Ранее распоряжением Премьер-Министра РК Аскара Мамина была создана Правительственная комиссия для рассмотрения социально-экономической ситуации в Мангистауской области.