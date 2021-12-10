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Ералы Тугжанов: В сложнейшей ситуации Лидером нации был провозглашен основополагающий принцип развития страны

10 Декабря 2021 14:50
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Ералы Тугжанов: В сложнейшей ситуации Лидером нации был провозглашен основополагающий принцип развития страны

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-Министра Ералы Тугжанов рассказал, как развивалась экономика и социальная политика за 30 лет независимости, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Анонсируя развитие страны за годы независимости, можно понять, какая масштабная работа была проделана. 30 лет назад Казахстан был социально-экономически ослабленной страной. По уровню жизни мы находились на 13-месте среди бывших Союзных республик. После распада СССР разрыв экономических связей между бывшими союзниками привел к резкой гиперинфляции, устойчивому дефициту бюджета, стремительному снижению доходов населения и росту массовой безработицы. Годовая инфляция доходила до 3000 процентов, снижение ВВП достигло 12,6%», - рассказал Ералы Тугжанов во время международной научно-практической конференции «Лидерство. Стабильность. Прогресс», прошедшей в Нур-Султане.

По словам заместителя Премьер-Министра, в такой сложнейшей ситуации Лидером нации был провозглашен основополагающий принцип развития страны - «сначала экономика, потом политика».

«Под личным руководством Первого Президента страны за короткий срок была создана продвинутая законодательная база функционирования рыночной экономики, внедрена новая банковская и фискальная система. Как один из символов независимости в оборот ввели национальную валюту тенге. Были приняты меры по созданию новых торгово-экономических связей, надо было адаптировать не только предприятия, но и общества к новым различным условиям. И это удалось. Кардинально изменились условия для развития отечественного бизнеса», - подчеркнул Ералы Тугжанов.

Количество действующих субъектов малого и среднего бизнеса увеличилось с 500 тысяч в 2005 году до 4 млн в 2021 году.

«В результате за 30 лет валовый внутренний продукт вырос 17 раз в долларовом эквиваленте. Все эти меры стали основной долгосрочного социально-экономического развития страны и политической стабильности в обществе», - заявил заместитель Премьер-Министра.

Напомним, в столице состоялась международная научно-практическая конференция «Лидерство. Стабильность. Прогресс», посвященная 30-летию независимости Казахстана.

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#Правительство РК   #Первый Президент - Елбасы   #30 лет Независимости  
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