Ералы Тугжанов совершил рабочий визит в Жезказган

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Федерации профессиональных союзов Республики Казахстан Ералы Тугжанов с рабочим визитом прибыл в город Жезказган, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации профессиональных союзов РК.

В рамках рабочей поездки глава ФПРК посетил шахту «Анненская» Восточно-Жезказганского рудника горно-обогатительного комплекса ТОО «Корпорация «Казахмыс». Ералы Тугжанов спустился под землю в 400-метровый проходческий забой, где встретился с подземными горнорабочими и ознакомился с условиями их труда. Штатная численность горно-обогатительного комплекса составляет 1800 человек, из которых – 1200 шахтеры.

Особую заинтересованность шахтеров вызвал вопрос о снижении пенсионного возраста для горняков. Глава ФПРК сообщил, что данный вопрос находится в спектре особого внимания Федерации профессиональных союзов РК и в ближайшее время соответствующие предложения будут направлены на рассмотрение Парламента и Правительства страны.

Рабочий визит председателя ФПРК продолжился встречей с трудовым коллективом «Многопрофильной больницы города Жезказган». Он отметил центральную роль медиков в охране здоровья населения и обеспечении эффективной медицинской помощью.

«Вы работаете в промышленном городе с большим количеством трудящихся, работающих в опасных и вредных условиях. По данным Национального центра гигиены труда и профессиональных заболеваний, Карагандинская область лидирует по показателю распространенности профессиональных заболеваний», - подчеркнул председатель ФПРК.

Ералы Тугжанов отдельно остановился на задачах профсоюзов по развитию социально-трудовых отношений в области здравоохранения.

«Федерация профессиональных союзов РК тщательно отслеживает ситуацию по соблюдению прав медицинских работников и совместно с социальными партнерами принимает активное участие в выработке инструментов защиты профессиональной деятельности врачей Казахстана в правовом поле», - заверил глава ФПРК.

В числе первостепенных задач отмечены также вопросы кадрового дефицита в сфере здравоохранения, обеспечения высококвалифицированными кадрами и социальная поддержка привлекаемых молодых кадров в сельские населенные пункты.

В этот же день Ералы Тугжанов встретился с преподавательским составом и студентами Жезказганского колледжа Бизнеса и транспорта. В учебном заведении обучается 771 человек, по востребованным на рынке труда специальностям.

Глава ФПРК в ходе встречи затронул вопросы модернизации отечественного образования и социальной поддержки педагогов.

«Профессиональными союзами предприняты значительные меры в области усиления государственной поддержки и стимулированию учительского труда. Показателем стабильного роста и укрепления статуса учителя в обществе является внесенный на рассмотрение Мажилиса Парламента новый законопроект «О статусе педагога», регламентирующий меры поддержки педагогов. Находясь на защите социальных интересов педагогов, профсоюзы принимали активное участие в разработке данного документа, отстаивая позиции по повышению статуса и престижа профессии», - сказал Ералы Тугжанов.

Обеспокоенность профессиональных союзов сегодня вызывает высокий уровень молодежной безработицы в стране. Так, на сегодняшний день в Казахстане число безработных в возрасте 15-28 лет составляет 81 тысяча человек. Совместно с социальными партнерами принимается ряд мер по организации временной занятости студентов и развитию молодежного трудового движения.

Ералы Тугжанов также отметил важность активного вовлечения учебного заведения в государственный социальный проект «Мәңгілік ел жастары: «Серпін-2050», в рамках которого выпускники колледжа имеют возможность трудоустроиться в различных предприятиях и организациях.

«Пребывание в поиске работы в течение года и дольше негативно влияет не только на финансовое положение, но и на сохранение профессиональных навыков, самооценку личности», - отметил глава Федерации профессиональных союзов РК.