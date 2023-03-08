Ералы Тугжанов совершил облет дамб и плотин в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Аким Актюбинской области Ералы Тугжанов вместе со специалистами департамента по ЧС региона ознакомился с ходом работ по предотвращению паводков. В ходе облета были уточнены масштабы запаса снега и влаги вдоль рек и водохранилищ ряда районов области, осмотрено состояние дамб, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима региона.

Воздушный маршрут протяженностью 400 километров охватил территории Алгинского и Темирского районов.

На территории Алгинского района аким области осмотрел исток реки Жинишке возле села Жеруйык, старую плотину Танирберген в селе Кайындысай и ознакомился с восстановительными работами старой плотины Көлтабан в селе Көлтабан.

Ералы Тугжанов поручил руководству района в срочном порядке разработать новый проект восстановления плотины.

Также глава региона ознакомился с состоянием автодороги «Шубаркудук-Уил» на территории Темирского района. Из-за резкого потепления и обильных снегопадов на 16-м км автодороги возникла угроза перелива талых вод со степи. В результате принятых мер, угроза минимизирована, талые воды проходят через водопропускные сооружения.

Акиму Темирского района было поручено принять меры по установке ливневок в селе Шубаркудук.

После осмотра истоков рек Сазды, Тамды, аким области отметил необходимость усиления постоянного мониторинга по недопущению паводков в регионе.