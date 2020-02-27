Ералы Тугжанов: Соцподдержка людей с ограниченными возможностями - на контроле руководства страны

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов в рамках подготовки Национальной сборной к Паралимпийским играм в Японии ознакомился с деятельностью Паралимпийского тренировочного центра в Нур-Султане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на аппарат вице-премьера.

На базе Паралимпийского тренировочного центра проходят учебно-тренировочные занятия сборных команд Казахстана и совместные сборы с иностранными командами и спортсменами.

Всего в паралимпискую сборную Республики Казахстан входит 523 спортсмена по 13 видам спорта.

Напомним, в мае 2019 года во время посещения Центра Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заверил, что для успешного выступления на предстоящих Паралимпийских играх в Токио сборной Казахстана будет оказана вся необходимая организационная и финансовая поддержка.

Первый в Казахстане Паралимпийский тренировочный центр открылся в столице 4 июля 2018 года с участием Первого Президента страны Нурсултана Назарбаева.

Это уникальное сооружение, предназначенное для качественной и профессиональной подготовки национальных сборных команд и спортивного резерва по летним и зимним паралимпийским видам спорта. Подобные спортивные центры для лиц с ограниченными возможностями есть в США, Великобритании, Японии, Южной Корее.

Центр оборудован всем необходимым для людей с особыми потребностями.

Сопровождавший заместителя Премьер-Министра президент Национального паралимпийского комитета РК Кайрат Боранбаев рассказал о деятельности паралимпийского движения в Казахстане и о развитии массового спорта среди людей с инвалидностью.

По его словам, в ходе строительства Центра были учтены все особенные потребности людей с ограниченными возможностями.

Ежемесячно Центр посещает порядка шести тысяч спортсменов с инвалидностью, тренировки проводятся по 14 видам спорта.

В Центре также действуют три спортивных зала: тренажерный, игровой зал и зал единоборств, адаптированные универсальными цифровыми тренажерами и комфортными зонами для групповых занятий. Примечательно, что в оснащении Центра приняли участие и сами паралимпийцы. К примеру, первая в Казахстане мойка для инвалидных колясок с подкачкой шин. Автором уникального приспособления является член сборной РК по танцам на колясках Ардак Отарбаев.

Ералы Тугжанов высоко оценил современную инфраструктуру и материально-техническое оснащение Паралимпийского тренировочного центра.

В рамках визита заместитель Премьер-Министра РК принял участие в церемонии открытия первого в истории страны Кубка Казахстана по голболу среди незрячих и слабовидящих спортсменов.

Приветствуя параспортсменов, Ералы Тугжанов отметил важность развития параспорта в стране.

«Социальная поддержка людей с ограниченными возможностями всегда была и будет на контроле руководства страны. Сегодня государством создаются все необходимые условия для полноценной жизнедеятельности и самореализации людей с ограниченными возможностями. Примером этого является открытие Паралимпийского тренировочного центра. Каждый из вас имеет огромную волю к победе. Для этого у вас есть все - душа, сердце, храбрость и огромное стремление к победе. Желаю вам ярких достижений и важных для вас и страны побед!» - обратился к участникам соревнований заместитель Премьер-Министра РК.

Кубок проходит 27-28 февраля в городе Нур-Султане. В нем принимают участие более 40 спортсменов из пяти регионов.

Голбол включен в программу Паралимпийских игр. С 2017-го года в Казахстане прошли три чемпионата по голболу.

Нынешние соревнования откроют командам возможность попасть на международную арену.