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    17:15, 16 Июнь 2021 | GMT +6

    Ералы Тугжанов: Результаты труда медработников – тысячи спасенных жизней

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В прошлом году мобильными медицинскими бригадами оказано более 750 тысяч услуг на дому, в регионы были направлены более 1200 единиц санитарного автотранспорта. Об этом в ходе встречи с медицинскими работниками рассказал заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В период пандемии именно медицинские работники оказались на передовой, рискуя собственным здоровьем. Результат этого труда – тысячи спасенных жизней. В период пандемии более 380 тысяч человек получили лечение и вылечились от коронавирусной инфекции. Благодаря усилиям медицинских работников удалось стабилизировать эпидемиологическую ситуацию с коронавирусом в стране. За короткий период были мобилизованы значительные силы и средства, направленные на охрану здоровья наших граждан. 16 инфекционных больниц, соответствующие международным стандартам, были построены в кратчайшие сроки», - отметил вице-Премьер-Министра РК.

    В регионы были направлены более 1200 единиц санитарного автотранспорта, 100 передвижных медицинских комплексов.

    «Была выстроена работа более 3,6 тысячи мобильных бригад. В прошлом году мобильными бригадами оказано более 750 тысяч услуг на дому», - сказал Ералы Тугжанов.

    Напомним, сегодня в Нур-Султане в Библиотеке Елбасы прошла встреча с медиками, руководителями научных медицинских организаций.



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