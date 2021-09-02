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Ералы Тугжанов провел заседание Совета по вопросам биобезопасности

2 Сентября 2021 21:20
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Ералы Тугжанов провел заседание Совета по вопросам биобезопасности

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня под председательством заместителя Премьер-Министра Ералы Тугжанова состоялось заседание Совета по вопросам биологической безопасности с участием руководителей государственных органов и ведущих ученых страны. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Рrimeminister.kz.

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На совещании были обсуждены задачи, поставленные Главой государства в Послании народу Казахстана по вопросам обеспечения биобезопасности страны.

Также обсуждался вопрос разработок отечественных лекарственных средств против COVID-19, проводимых АОО «Назарбаев Университет», АО «Научный центр противоинфекционных препаратов», холдинг «Фитохимия», АО «Институт топлива, катализа и электрохимии им. Д.В. Сокольского», ТОО «Научно-производственный центр микробиологии и вирусологии» и др.

По итогам заседания Совета Е. Тугжанов поручил:

создать рабочую группу по выработке предложений по усилению эффективности научно-исследовательской и инновационной деятельности в сфере обеспечения безопасности против эпидемиологических вызовов;

разработать Комплексный план по реализации научно-исследовательских и инновационных работ;

внести предложения по обеспечению целевого финансирования научных и инновационных проектов, направленных на обеспечение эпидемиологической безопасности и разработку новых видов лекарственных препаратов от инфекционных заболеваний;

проанализировать и внести конкретные предложения по развитию научно-кадрового, материально-технического потенциала отечественных научных институтов в сфере биологической безопасности.


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