Ералы Тугжанов провел заседание Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Под председательством заместителя Премьер-Министра РК Ералы Тугжанова состоялось заседание Межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Премьер-Министра РК.

По итогам заседания МВК был принят ряд решений: 1. Регионам, находящимся в «зеленой» зоне на протяжении 7 дней, разрешить с 1 марта т. г.: работу цирков, бильярдных клубов, детских развлекательных центров — до 30% заполняемости; проведение спортивных мероприятий (до 30%), жұма намаз (до 30%) и поминок (до 30%, не более 50 человек).

2. Регионам, находящимся в «желтой» зоне на протяжении 7 дней, разрешить с 1 марта т. г. работу по воскресеньям крытых рынков (продуктовые, непродуктовые), ТРЦ, торговых домов, торговых сетей.

3. С 1 марта т. г. разрешить комбинированное обучение школьников с 1 по 5 классы, в международных — с 1 по 7 классы, за исключением Мангистауской, Костанайской, Жамбылской областей, где по итогам мониторинговой проверки зафиксировано наибольшее число нарушений санитарно-эпидемиологического режима в организациях образования.

Также получили поддержку комиссии предложение Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК об увеличении количества международных авиарейсов с Турцией (дополнительно 4 рейса), Узбекистаном (+ 4 рейса), Кыргызстаном (+ 2 рейса) и Украиной (+1 рейс).

Кроме того, министр здравоохранения РК Алексей Цой доложил о ходе разработки законопроекта о биологической безопасности. В свою очередь вице-премьер Е. Тугжанов отметил необходимость придерживаться утвержденных ранее сроков по согласованию со всеми задействованными госорганами и внесению бюджетных расчетов по данному законопроекту.