Ералы Тугжанов провел встречу с депутатской группой «Жаңа Қазақстан»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Правительстве состоялась встреча с депутатской группой Мажилиса Парламента «Жаңа Қазақстан». С депутатами встречались заместитель Премьер-Министра Ералы Тугжанов и руководители государственных органов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК.

Участники встречи обсудили новый более эффективный формат взаимодействия между Правительством и депутатским корпусом, который предусматривает оперативное решение актуальных проблем населения.

Вице-премьер подчеркнул, что для качественной реализации задач поставленных Главой государства Правительству и депутатской группе «Жаңа Қазақстан» необходимо наладить регулярный диалог с использованием современных средств коммуникаций. Нужно более оперативно и действенно реагировать на все запросы граждан в режиме постоянной обратной связи.

Депутат Мажилиса Айдос Сарым, представитель депутатской группы «Жаңа Қазақстан» отметил, что «важные и нужные инициативы для населения были высказаны, необходимо, чтобы они были реализованы в полном объёме. Избиратели ждут конкретных результатов по поставленным Президентом поручениям».

Участники встречи решили по итогам выездов депутатов в регионы совместно в Парламенте обсуждать и вырабатывать конкретные меры по решению волнующих населения вопросов.



