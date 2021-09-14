Ералы Тугжанов провел совещание по вопросам социальной сферы

НУР- СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов провел совещание по ключевым социальным вопросам с участием центральных и местных исполнительных органов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Рrimeminister.kz.

Министры образования и науки, здравоохранения, культуры и спорта, информации и общественного развития доложили о работе по основным направлениям социальной сферы. Особое внимание было уделено исполнению поручений Главы государства, озвученных в Послании народу Казахстана от 1 сентября 2021 года «Единство народа и системные реформы – прочная основа процветания страны».

По данным Министерства образования и науки, сегодня в республике 147 школ с общим контингентом 250 тысяч детей работают в три смены. Наибольшее их количество в Алматинской (50), в Мангистауской (16) областях, в городе Шымкенте (14).

Вице-премьер подчеркнул важность оперативного решения проблем трехсменного обучения, дефицита ученических мест. Для этого найдено оптимальное решение — строительство быстровозводимых низкозатратных модульных школ.

В сфере здравоохранения актуальными остаются проблемы дефицита высококвалифицированных кадров, оснащения больниц современным оборудованием. На сегодня низкий охват медиков мерами социальной поддержки в Туркестанской – 7%, в Актюбинской – 12%, в Алматинской – 13% и в Павлодарской – 18% областях.

Е. Тугжанов поручил увеличить количество грантов для подготовки медицинских кадров, обеспечить мерами социальной поддержки всех молодых специалистов, провести детальную инвентаризацию медицинского оборудования для определения дополнительной потребности в ней.

В сфере массового спорта самые низкие показатели охвата детей государственным спортивным заказом отмечены в Северо-Казахстанской, в Туркестанской, в Костанайской областях.

Заместитель Премьер-Министра подчеркнул, что особые усилия должны быть направлены на увеличение охвата населения, в первую очередь детей, массовым спортом, на строительство физкультурно-оздоровительных комплексов, объектов культуры, модернизацию работы библиотек и архивов.

Вице-премьер поручил усилить работу по вовлечению всего общества в празднование З0-летия Независимости Республики Казахстан, а также по активизации информационно-разъяснительной работы для участия граждан в реализуемых государственных программах и проектах.

Также, заслушав информацию акиматов, заместитель Премьер-Министра Е. Тугжанов дал ряд конкретных поручений по решению на местах актуальных проблем социального характера с обеспечением необходимых объемов финансирования.

В рамках программы совещания заместители акимов регионов приняли участие в презентации строящегося здания Многопрофильной университетской больницы на 800 коек и школ нового формата BINOM, где также были показаны оптимальные варианты создания новых ученических мест путем строительства быстровозводимых модульных школ.







