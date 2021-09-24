Ералы Тугжанов провел совещание по вопросам противодействия наркопреступности

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня заместитель Премьер-Министра Ералы Тугжанов провел специальное совещание по исполнению поручения Главы государства касательно противодействия наркопреступности и наркомании в стране. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

«Проблематика наркопреступности и наркомании сегодня очень актуальна. К сожалению, основными потребителями новых синтетических наркотиков становятся молодежь. Только в т.г. в стране выявлено 5 тыс. наркоправонарушений с ростом на 8,5%. Нам нужны системные меры по борьбе с данным явлением», – отметил Е.Тугжанов.

Правоохранительным и отраслевым государственным органам поручено:

- пресекать наркопреступления в сети телекоммуникаций, в т.ч. совершаемых с использованием интернет-ботов и других автоматических программ;

- создать сбалансированную систему первичной профилактики наркомании с установлением эффективного государственного и социального контроля;

- усовершенствовать методы лечения наркозависимых людей, улучшить материально-техническое оснащение государственных наркодиспансеров территориальных органов судебной экспертизы;

- расширить использование систем дистанционного зондирования на предмет выявления очагов произрастания наркосодержащих растений;

- принять меры по недопущению ввоза наркотических средств из-за рубежа.

По итогам совещания заместитель Премьер-Министра поручил сформировать Межведомственную рабочую группу для выработки системных мер по противодействию наркопреступности и наркомании в стране.