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    09:35, 24 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Ералы Тугжанов провел совещание по вопросам противодействия наркопреступности

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня заместитель Премьер-Министра Ералы Тугжанов провел специальное совещание по исполнению поручения Главы государства касательно противодействия наркопреступности и наркомании в стране. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

    «Проблематика наркопреступности и наркомании сегодня очень актуальна. К сожалению, основными потребителями новых синтетических наркотиков становятся молодежь. Только в т.г. в стране выявлено 5 тыс. наркоправонарушений с ростом на 8,5%. Нам нужны системные меры по борьбе с данным явлением», – отметил Е.Тугжанов.

    Правоохранительным и отраслевым государственным органам поручено:

    - пресекать наркопреступления в сети телекоммуникаций, в т.ч. совершаемых с использованием интернет-ботов и других автоматических программ;

    - создать сбалансированную систему первичной профилактики наркомании с установлением эффективного государственного и социального контроля;

    - усовершенствовать методы лечения наркозависимых людей, улучшить материально-техническое оснащение государственных наркодиспансеров территориальных органов судебной экспертизы;

    - расширить использование систем дистанционного зондирования на предмет выявления очагов произрастания наркосодержащих растений;

    - принять меры по недопущению ввоза наркотических средств из-за рубежа.

    По итогам совещания заместитель Премьер-Министра поручил сформировать Межведомственную рабочую группу для выработки системных мер по противодействию наркопреступности и наркомании в стране.


    Теги:
    Правительство Правительство РК Борьба с наркотиками Борьба с преступностью Главная
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