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Ералы Тугжанов принял участие в открытии Дворца искусств в г. Уральске

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
9 Октября 2021, 11:28
Ералы Тугжанов принял участие в открытии Дворца искусств в г. Уральске

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - В рамках рабочей поездки по Западно-Казахстанской области заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов принял участие в торжественном открытии Дворца искусств «Атамекен», который объединил под своими сводами все художественные коллективы, существующие в областном центре, представителей всех направлений культуры, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

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В стенах концертного холла Дворца на 1 120 посадочных мест звучали знаменитые произведения отечественных и мировых классиков в исполнении оркестра казахских народных инструментов им. Даулеткерея, эстрадно-симфонического оркестра акима Западно-Казахстанской области и оркестра русских народных инструментов г. Уральск.

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Свое мастерство гостям продемонстрировали выдающиеся деятели культуры Казахстана — Айман Мусаходжаева, Биржан Хасангалиев, Дина Хамзина, Нурлан Бекмухамбетов, Жанна Орынбасарова, Елена Низамутдинова и Жулдызбек Утешкалиев.

Артисты отметили исключительную акустику, созданную в концертном зале.

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В обширной картинной галерее центра уже разместилась выставка работ художников из Нидерландов и Италии, а также экспозиция областного историко-краеведческого музея ЗКО. Здесь будут выставляться картины художников области, страны и работы международных авторов.

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Во Дворце искусств «Атамекен» планируется проводить не только концерты и выставки, но и международные форумы и другие культурно-массовые мероприятия.

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Ранее Ералы Тугжанов посетил соцобъекты в Западно-Казахстанской области.


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