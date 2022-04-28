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Ералы Тугжанов презентовал Программу повышения доходов населения до 2025 года

Автор:  
Анеля Касымова
28 Апреля 2022, 14:44
Ералы Тугжанов презентовал Программу повышения доходов населения до 2025 года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Программа повышения доходов населения до 2025 года предусматривает повышение заработной платы более 1 млн работников бюджетной сферы, квазигосударственного сектора, производственного персонала. Для бизнеса, получающего поддержку от государства, предусмотрено повышение заработной платы 2,8 млн работников путем установления конкретных обязательств. Об этом сообщил заместитель Премьер-Министра Ералы Тугжанов в ходе презентации Программы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По его словам, за счет реализации инвестпроектов в различных отраслях экономики до 2025 года будут созданы более 2 млн новых рабочих мест. Из них в сфере производства – 950 тыс., в сфере инфраструктуры – 583 тыс., сельского хозяйства – 458 тыс., туристской отрасли – 59 тыс..

Вокруг 50 крупных предприятий будут создавать пояса малого и среднего бизнеса. Это, как пояснил Е.Тугжанов, позволит увеличить доходы от предпринимательской деятельности представителям бизнеса. К примеру, стекольный завод в Кызылординской области создаст вокруг себя пояс МСБ из 8 мини-заводов по производству стекловолокна, автомобильных стёкол, стеклянных сувениров, стеклотары, стеклянной посуды, стекловаты, ультратонких стёкол для смартфонов. Аналогичный подход будет применен к действующим предприятиям и новым проектам.

В рамках программы планируется локализовать новые производства по 19 видам востребованных производственных товаров. Это касается, в первую очередь, нефтяного направления. Запуск 4 заводов этой отрасли позволит создать смежное производство труб, насосов, тары, бутылочной продукции, геотекстиля, холодильников и кондиционеров – 37 отечественных товаропроизводителей.

Запущена модернизация обрабатывающей промышленности путем создания новых промышленных индустрий 5-6 передела в конкретных отраслях – фармацевтике, биотехнологии, IT-технологии и нефтехимической отрасли.

«Казахстан находится на 3-4 уровне передела, поэтому задача обработки будет одной из главных составляющих и возможностей для повышения заработной платы тех людей, которые будут работать в этих компаниях», - сказал Е.Тугжанов во время презентации Программы в СЦК.

В обрабатывающей промышленности будет реализовано 690 проектов с созданием 115 тыс. рабочих мест. Полного импортозамещения ожидается достичь в таких товарах, как керамические плиты, кальцинированная и каустическая сода, теплоизоляционные материалы, спецкокс, калийные удобрения и другие.

Также, по словам вице-премьера, планируется развивать креативные индустрии. На сегодня уже зарегистрирован негосударственный Фонд поддержки креативных индустрий. У каждого города будет своя ниша, сформированная с учетом «локальной идентичности» региона.

«Будет использоваться имеющаяся база «Казахфильма» и других объектов культуры, чтобы творческие коллективы имели возможность развиваться на их площадках», - пояснил Ералы Тугжанов.

Вместе с тем, Правительство намерено до 2025 года поднять долю заработной платы в ВВП с 31% до 38,5% и на 100% обеспечить Казахстан отечественными продуктами питания.

Будет проведена комплексная работа по формированию устойчивых доходов социально уязвимых слоев населения. 160 тыс. молодых людей будут охвачены проектами «Молодежная практика», «Первое рабочее место», грантами в размере 400 МРП. На эти проекты предусмотрено 18 млрд тенге. При колледжах будут созданы 100 малых предприятий, которые позволят студентам получить опыт. Впервые в вузах будут открыты 103 карьерных центра содействия трудоустройству студентов по специальности. Кроме того, в более чем 7 тыс. школах с 7 класса вводится специалист «педагог-профориентатор», который поможет с выбором будущей профессии.

В рамках проекта «Бақытты отбасы» 20 тыс. многодетных матерей и матерей, воспитывающих детей с инвалидностью, смогут повысить свою квалификацию и получать доход, не выходя из дома.

Для поддержки людей с особыми потребностями, людей пенсионного возраста планируется увеличить количество предприятий социального предпринимательства с 300 до 1000.


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