Ералы Тугжанов предложил передать в частный сектор медицинско-лабораторные услуги

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов предложил передать в частный сектор медицинско-лабораторные услуги, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Объем финансирования консультативно-диагностических услуг вырос в 9 раз. Дорогостоящие исследования стали доступны всем гражданам по медицинским показаниям. Об этом мы тоже обсуждали. Такие центры есть в четырех регионах, включая западный, также в Караганде. Я по всем этим показателям прошу держать на особом контроле. Думаю, это очень серьезный результат. Мы недавно открывали в Алматы такой центр. Тем более, это центр, который создает частная структура. Мы же должны мотивировать. Думаю, все услуги, лабораторные в том числе, надо передавать в частный сектор», - сказал Ералы Тугжанов на заседании коллегии Министерства здравоохранения РК.

Вице-премьер отметил, что в рамках программы Правительства запланировано ряд мероприятий по улучшению медицинской инфраструктуры путем открытия и строительства не менее 80 объектов на селе, оснащение районных больниц, родильных домов необходимыми оборудованиями, поэтапное проведение скорой помощи к стандартам оказания медицинской помощи.