Ералы Тугжанов посетил здание АО «Казтелерадио»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов, находящийся в рабочей поездке в Алматы, посетил офис АО «Казтелерадио», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Работа «Казтелерадио» — важная системная часть обеспечения информационной безопасности страны», - прокомментировал заместитель Премьер-Министра Ералы Тугжанов.

Вместе с тем, заместитель Премьер-Министра дал поручение выработать меры по повышению технического качества функционирования республиканской сети трансляции, усилению мер безопасности и ускоренному переходу оставшихся регионов на цифровое эфирное телерадиовещание.

Напомним, что во время произошедших массовых беспорядков здание филиала АО «РТРК «Казахстан», расположенное по улице Желтоксан, 175 (корпус 1), было подожжено, имущество разграблено и разбито, а телевизионная техника была украдена или залита водой.

В связи с этим Ералы Тугжанов особо отметил, что восстановление сгоревшего здания телеканала в Алматы находится на особом контроле Правительства.

Отметим, что с целью определения ущерба, нанесенного филиалу Корпорации, акиматом города Алматы проведена оценка технического состояния здания после январских событий.

По итогам проверки установлено, что в результате пожара пострадало большинство несущих конструкций отдельных отсеков здания, которое оценивается как ограниченно-пригодное либо вовсе непригодное к эксплуатации. Ремонт данного здания требует большого объема работ с огромными затратами.