Ералы Тугжанов поручил пересмотреть выделенные средства на медицинскую реабилитацию

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов на заседании коллегии Министерства здравоохранения РК поручил пересмотреть выделенные средства на медицинскую реабилитацию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Есть определенные изменения в развитии медицинской реабилитации. Увеличилось финансовое обеспечение. По тем данным, которые мне дали, на 2022 год на реабилитацию предусмотрено 66 млрд тенге. Это практически в 11 раз больше по сравнению с 2019 годом. Это очень хороший показатель по большому счету, по услугам надо смотреть. По средствам – в 11 раз, а по количеству услуг – цифры неутешительные. Поэтому, думаю, здесь есть над чем подумать», - сказал Ералы Тугжанов.

Заместитель Премьер-Министра РК считает, что нужно пересмотреть выделенные средства на медицинскую реабилитацию.

«Если в 11 раз увеличатся средства, то количество граждан, получающих реабилитационные услуги, должно увеличиваться в 3-5 раз, даже если не в 11 раз. То есть, некоторые вопросы нужно изучить», - добавил он.