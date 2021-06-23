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    17:17, 23 Июнь 2021 | GMT +6

    Ералы Тугжанов получил вакцину QazVac

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов сообщил, что он привился казахстанской вакциной QazVac, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Да, я получил вакцину QazVac. Безусловно, это очень важный шаг по обеспечению безопасности и здоровья. Поэтому, всем казахстанцам рекомендую оперативно принять необходимые вакцины. Несколько видов вакцин в Казахстане имеется. Другого варианта нет», - заявил Ералы Тугжанов во время брифинга в СЦК.

    Ранее заместитель Премьер-Министра Ералы Тугжанов ответил на вопрос касательно возможности розлива казахстанской вакцины от коронавируса в Турции.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК QazVaс Вакцинация QazCovid-in
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