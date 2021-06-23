Ералы Тугжанов получил вакцину QazVac

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов сообщил, что он привился казахстанской вакциной QazVac, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Да, я получил вакцину QazVac. Безусловно, это очень важный шаг по обеспечению безопасности и здоровья. Поэтому, всем казахстанцам рекомендую оперативно принять необходимые вакцины. Несколько видов вакцин в Казахстане имеется. Другого варианта нет», - заявил Ералы Тугжанов во время брифинга в СЦК.

Ранее заместитель Премьер-Министра Ералы Тугжанов ответил на вопрос касательно возможности розлива казахстанской вакцины от коронавируса в Турции.