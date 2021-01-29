Ералы Тугжанов поблагодарил специалистов сферы информации за работу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В 2020 году в период распространения коронавируса работа Министерства информации и общественного развития была особенной. Об этом сообщил заместитель Премьер-министра РК Ералы Тугжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В частности, реализация концепции «слышащего государства» связана, прежде всего, с непосредственной деятельностью министерства. Важно уметь своевременно доносить до населения, объяснять населению. В этом плане ничего не скрывается, все объявляется стране», - сказал Ералы Тугжанов на расширенном заседании коллегии Министерства информации и общественного развития РК.

В этом направлении, по его словам, со стороны министерства проделана большая работа.

«Позвольте поблагодарить всех граждан, работающих в сфере информации. Ни один гражданин в критической ситуации не подвел. В этот период никто не забивал себе голову лишним, все принимали непосредственное участие в решении проблем», - сказал замглавы правительства.

«В волонтерском направлении было проведено много мероприятий. В этой связи по прямому поручению Президента проведена соответствующая работа. Даны поручения по дальнейшему продолжению этой работы, поэтому будем это реализовывать», - заключил Е. Тугжанов.



