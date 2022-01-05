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Ералы Тугжанов озвучил четыре пункта решения Правительственной комиссии

5 Января 2022 01:01
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Ералы Тугжанов озвучил четыре пункта решения Правительственной комиссии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов в своем видеообращении к населению Мангистауской области озвучил четыре пункта решения, принятого Правительственной комиссией, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Уважаемые мангистаусцы, дорогие братья! Священная Мангистауская земля для меня особенная. Мне выпало счастье более двух лет работать совместно с вами в этом регионе. Я свидетель трудолюбия жителей области и их душевной щедрости. Как вы знаете, Правительственная комиссия, созданная по прямому поручению Президента Республики Казахстан, сегодня приняла ряд конкретных решений и они оперативно выполняются», – говорится в обращении.

По словам вице-премьера, установление цены на газ на территории области будет выполнено за счет АО «КазМунайГаз».

«Во-первых, цена одного литра сжиженного газа установлена в 50 тенге. Установление цены на газ в городах и районах области будет выполнено за счет АО «КазМунайГаз».

Во-вторых, в соответствии с нашим обещанием, подключены интернет-ресурсы.

В-третьих, там обсуждался вопрос о том, чтобы правоохранительные органы не преследовали участников акций протеста. И это выполняется, в связи с конкретным принятым решением.

В-четвертых, от граждан, входящих в эту комиссию, поступило предложение возить рабочих-вахтовиков с месторождения Каражамбас в город Актау. Это тоже решенный вопрос.

Кроме того, другие социальные вопросы будут обязательно рассмотрены. Решение этих вопросов находится на прямом контроле Главы государства», – сказал заместитель Премьер-Министра.

Также Е. Тугжанов призвал население к спокойствию.

«Уважаемые братья, призываю вас не допускать различных провокаций и вызываемых ими нарушений порядка. Прошу сохранять спокойствие и верить только официальной информации. Хочу напомнить вам, что единство и благополучие страны – наша главная ценность», – сказал вице-премьер.




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#Правительство РК   #Экономика   #Мангистауская область   #Общество  
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Автор:

Мейрамбек Байгарин

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