Ералы Тугжанов ознакомился с работой спецшколы-интерната в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-Министра Ералы Тугжанов посетил организации образования столицы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

Е. Тугжанов 23 августа ознакомился с ходом строительства пристройки к школе №65. В школе обучается свыше 3 тыс. учащихся при проектной мощности 1200 мест в одну смену. В целях увеличения количества ученических мест ведется строительство пристройки, которая позволит создать дополнительно еще 1,2 тыс. мест.

Также заместитель Премьер-Министра ознакомился с работой специальной школы-интерната №1 для детей с особыми образовательными потребностями.

Ералы Тугжанов отметил, что в основу инклюзивного образования положена идеология, которая исключает любую дискриминацию детей, обеспечивает равное отношение ко всем людям, создает особые условия для детей, имеющих особые образовательные потребности.

В столице проживает более 14 тыс. детей, нуждающихся в инклюзивном обучении. На базе 3 специализированных организаций образования обучаются 1204 детей. В специальной школе-интернате №1 обучается 520 детей, имеется интернат на 125 мест.

Имеющаяся инфраструктура специальной школы-интерната №1 позволяет расширить контингент детей с особыми образовательными потребностями для дополнительных занятий в рамках дневного/почасового пребывания. Данная возможность позволит снизить нагрузку на родителей, воспитывающих детей с инвалидностью.

Ералы Тугжанов также подчеркнул, что организации образования столицы должны на своем примере показать, как создается безбарьерная среда в обучении и профессиональной подготовке людей с ограниченными возможностями. Каждый год вводятся новые объекты образования, с момента разработки проектной документации они должны учитывать комплекс мер по созданию условий для обучения детей с ограниченными возможностями.

«В 2021 году Главой государства подписаны законодательные изменения по вопросам инклюзивного образования. Фундаментальные и базовые основы заложены именно в данном законодательном акте. Задача ответственных госорганов – обеспечить неукоснительное выполнение законодательных норм», — сказал Е. Тугжанов.

В завершение поездки вице-премьер посетил сквер «Коргалжын» в столичном жилом массиве Коктал-2, который был открыт на днях после реконструкции. В сквере имеются места для досуга детей и взрослых, зоны для проведения культурных и общественных мероприятий, спортивная площадка. Здесь установлены столы для игры в шахматы и настольного тенниса.

В ходе осмотра объекта Е. Тугжанов провел встречу с жителями жилого массива Коктал-2, по итогам которой были даны соответствующие поручения акимату города и заинтересованным государственным органам.