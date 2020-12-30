Ералы Тугжанов ознакомился с производством уникальных аппаратов для лечения заболеваний легких

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов посетил ТОО «БАРК Технолоджи». На казахстанском предприятии производят уникальные виброакустические аппараты VibroLUNG, предназначенные для лечения заболеваний легких и легочных осложнений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Премьер-Министра РК.

Данные аппараты позволяют ускорить выздоровление пациентов с осложненной респираторной патологией. Во время вспышки заболеваемости COVID-19 летом текущего года предприятием было поставлено более 200 виброакустических аппаратов в больницы.

Изделие является уникальной разработкой отечественных специалистов и актуально для пациентов в реанимации, особенно находящихся на ИВЛ.

Наряду с VibroLUNG были продемонстрированы образцы ИВЛ-аппаратов и мониторов транспульмонального давления, созданные руками отечественных конструкторов.

Во время визита вице-премьера были продемонстрированы производственные мощности предприятия, подтверждающие возможность увеличения объемов производства для удовлетворения потребностей казахстанских лечебных учреждений. По итогам посещения предприятия Е. Тугжанов дал положительную оценку и отметил, что Правительство будет всесторонне поддерживать отечественных производителей.