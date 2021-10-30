Ералы Тугжанов ознакомился с проектами «Ауыл – ел бесігі» в Карагандинской области
В Карагандинской области программа «Ауыл – ел бесігі» реализуется в 179 селах. В них планируется построить и модернизировать 140 объектов. В 2019-2020 гг. была завершена реализация 73 проектов в жилищно-коммунальной, социальной и спортивно-оздоровительной сферах. В текущем году на реализацию 60 проектов в Карагандинской области выделено 6,4 млрд тг.
Е. Тугжанов ознакомился с возведенными и строящимися объектами в Осакаровском и Нуринском районах. Также заместитель Премьер-Министра посетил учреждения образования, здравоохранения, социальной инфраструктуры, где созданы благоприятные условия для сельчан.
В этом году в Нуринском районе отремонтированы дороги в четырех селах и двух поселках, проведена реконструкция парка отдыха.
Заместитель Премьер-Министра посетил село Шахтерское, которое вошло в тридцатку лучших в республике по созданию комфортной среды для сельчан. Здесь построен современный плавательный бассейн и физкультурно-оздоровительный комплекс.
В Осакаровском районе проект позволил значительно улучшить качество автодорог за счет асфальтирования центральных и внутрипоселковых улиц. Также в районе реализуется семь социально-значимых проектов. Так, в районной школе около 700 учащихся охвачены дополнительным образованием.
Также вице-премьер пообщался с жителями Нуринского и Осакаровского районов, которые высоко оценили проекты программы «Ауыл – ел бесігі» и поблагодарили руководство страны.
В целом, Ералы Тугжанов положительно оценил проводимую работу акимата области по улучшению качества жизни на селе.
Заместитель Премьер-Министра отметил, что реализация проекта «Ауыл – ел бесігі» позволит модернизировать социальную и инженерную инфраструктуру сел, имеющих высокий потенциал развития, даст новый импульс развитию сельских территорий и положительно отразится на экономике страны в целом.