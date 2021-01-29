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    12:16, 29 Январь 2021 | GMT +6

    Ералы Тугжанов отметил трудовые заслуги врачей и учителей в 2020 году

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-министра Ералы Тугжанов отметил трудовые заслуги врачей и учителей в 2020 году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Прошлый год выдался непростым. Тем не менее, не думаю, что в прошлом году произошли большие изменения в сознании общества. Вся страна снова посмотрела и поняла, что место наших учителей особенное. Весь народ знает, что именно сделали наши учителя в трудные времена», - сказал Ералы Тугжанов на расширенном заседании коллегии МИОР.

    Отдельно он остановился и на важной деятельности врачей. По его словам, в трудную минуту благодаря непосредственному участию многих граждан было сделано немало.

    «Благодаря прямым поручениям Президента Касым-Жомарта Кемелевича Токаева, а также принятым решениям удалось в целом держать ситуацию под контролем. Мы пережили некоторые трудности, особенно летом прошлого года. Реальный результат будет только там, где мы осуществим те шаги, которые решили сделать всей страной в целом. Слава богу, не лишним будет сказать, что ситуация нормальная и на постоянном уровне наблюдения. Это вы сами видите. Вы знаете, как обстоят дела во всем мире», - заключил Е. Тугжанов.



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