Ералы Тугжанов открыл конференцию «Здравоохранение Казахстана — 30 лет независимости»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня в Нур-Султане открыла работу конференция «Здравоохранение Казахстана – 30 лет Независимости». Участие в данном мероприятии приняли политические и государственные деятели республики: заместитель Премьер-Министра Ералы Тугжанов, руководители министерства здравоохранения, подведомственных учреждений и заслуженные деятели в сфере здравоохранения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Primeminister.kz.

В приветственном слове Е. Тугжанов сообщил, что укрепление здоровья нации является важнейшим приоритетом страны. По поручению Главы Государства реализуется комплекс мер по социальной поддержке медицинских работников. Повышается заработная плата врачей. Главным результатом реализации государственной политики стало улучшение качества и доступности медицинской помощи населению.

За годы независимости в республике построено 1,5 тыс. объектов здравоохранения. Так, Национальный научный кардиохирургический центр вошел в топ-22 лучших клиник мира, Национальный центр нейрохирургии является одним из лидирующих центров в Средней Азии. Все ведущие стационары республики оснащены современным оборудованием, позволяющем проводить сложнейшие операции.

Вице-Премьер указал, что основной акцент в развитии сферы здравоохранения делается на доступность и качество первичной медико-санитарной помощи. Сегодня в стране действует 7 тыс. амбулаторно-поликлинических организаций. Только в этом году построены и введены в эксплуатацию 63 семейных амбулаторий. До 2026 года запланировано открытие еще 500 объектов ПМСП.

С докладами о развитии и деятельности сферы здравоохранения выступили министр Алексей Цой, вице-министры Ерлан Киясов, Ажар Гиният, ректор НАО «Медицинский университет Астана» Камалжан Надыров.

Ералы Тугжанов поблагодарил врачей за героический труд в борьбе с коронавирусной инфекцией, отметив, что пандемия показала важность обеспечения страны собственными вакцинами, лекарственными средствами и медицинским оборудованием.

Заместитель Премьер-Министра поздравил участников конференции и казахстанцев с 30-летием Независимости, вручил заслуженные награды, пожелал успехов в работе и крепкого здоровья.