Ералы Тугжанов освобожден от должности акима Актюбинской области
Ералы Тугжанов родился 13 мая 1963 года в Западно-Казахстанской области. В 1988 году окончил Карагандинский государственный университет, в 1994 году — Институт государства и права Академии наук Республики Казахстан. Квалификация по специальности — юрист.
Трудовую деятельность начал в 1980 году рабочим Октябрьского лесничества Уральской области.
1988-2001 гг. — преподаватель Карагандинского государственного университета, директор Института государства и права Академии наук РК, декан факультета, директор филиала Казахского государственного юридического университета.
2001 - 2006 гг. — заместитель акима Карагандинской области.
2006-2008 гг. — председатель Комитета по делам религий Министерства юстиции Республики Казахстан.
2008 - 2017 гг. — заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана, заведующий Секретариатом Ассамблеи народа Казахстана Администрации Президента РК, заведующий сектором Отдела внутренней политики Администрации Президента РК.
2017 - 2019 гг. — аким Мангистауской области.
2019 - 2020 гг. - председатель Федерации профсоюзов РК.
11 февраля 2020 года Указом Главы государства К. Токаева назначен заместителем Премьер-Министра РК. 18 января 2021 года Указом Президента РК переназначен на данную должность.
11 января 2022 года Указом Президента РК вновь назначен заместителем Премьер-Министра Республики Казахстан.
31 августа 2022 года назначен акимом Актюбинской области.