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    13:27, 05 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Ералы Тугжанов освобожден от должности акима Актюбинской области

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Указом Главы государства Тугжанов Ералы Лукпанович освобожден от должности акима Актюбинской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Ералы Тугжанов родился 13 мая 1963 года в Западно-Казахстанской области. В 1988 году окончил Карагандинский государственный университет, в 1994 году — Институт государства и права Академии наук Республики Казахстан. Квалификация по специальности — юрист.

    Трудовую деятельность начал в 1980 году рабочим Октябрьского лесничества Уральской области.

    1988-2001 гг. — преподаватель Карагандинского государственного университета, директор Института государства и права Академии наук РК, декан факультета, директор филиала Казахского государственного юридического университета.

    2001 - 2006 гг. — заместитель акима Карагандинской области.

    2006-2008 гг. — председатель Комитета по делам религий Министерства юстиции Республики Казахстан.

    2008 - 2017 гг. — заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана, заведующий Секретариатом Ассамблеи народа Казахстана Администрации Президента РК, заведующий сектором Отдела внутренней политики Администрации Президента РК.

    2017 - 2019 гг. — аким Мангистауской области.

    2019 - 2020 гг. - председатель Федерации профсоюзов РК.

    11 февраля 2020 года Указом Главы государства К. Токаева назначен заместителем Премьер-Министра РК. 18 января 2021 года Указом Президента РК переназначен на данную должность.

    11 января 2022 года Указом Президента РК вновь назначен заместителем Премьер-Министра Республики Казахстан.

    31 августа 2022 года назначен акимом Актюбинской области.

    Теги:
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