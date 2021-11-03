Ералы Тугжанов обсудил с научно-творческой интеллигенцией Алматы проект «Ұлттық рухани жаңғыру»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В ходе рабочей поездки в Алматы заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов провел встречу с научно-творческой интеллигенцией по обсуждению национального проекта «Ұлттық рухани жаңғыру», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Премьер-Министра РК.

На встрече участвовали представители творческой и академической сферы, Общественного совета, Ассамблеи народа Казахстана и молодежи, а также министры информации и общественного развития Аида Балаева, культуры и спорта — Актоты Раимкулова, заместитель акима города Алматы Ержан Бабакумаров, первый вице-министр образования и науки Шолпан Каринова.

Внимание было уделено вопросам продвижения национальных ценностей и традиций, повышению культурного уровня и духовному совершенствованию современного общества, продвижению ценностей «Рухани жаңғыру», которые были заложены идеями Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева в его программной статье, и национального проекта «Ұлттық рухани жаңғыру», утвержденного Указом Главы государства Касым-Жомарта Токаева «Об утверждении перечня национальных проектов».

На сегодня в стране определено 10 конкретных национальных проектов, в том числе проект «Ұлттық рухани жаңғыру». Цель проекта — сохранение национально-культурной идентичности и реализация художественно-творческого потенциала каждого казахстанца путем стимулирования, повышение качества и разнообразия культурных продуктов, формирование у молодого поколения духовно нравственных ценностей, а также расширение сферы применения государственного языка, продвижение отечественной культурной продукции, в т.ч. путем создания Единой электронной платформы e-culture.kz. Реализация национальных проектов станет фактором дальнейшего повышения устойчивости и конкурентоспособности экономики, улучшения качества жизни казахстанцев.

В Алматы в рамках программы «Рухани жаңғыру» за 9 месяцев т.г. реализовано 347 проектов. В рамках статьи «Семь граней Великой степи» реализовано более 80 мероприятий, большинство из которых по популяризации жизни, наследия великих исторических деятелей Степи. На базе библиотек функционируют 105 развивающих кружков, которые также охватывают спецпроект «Великие имена Великой степи». Завершен перевод 100 учебников в рамках спецпроекта «Новое гуманитарное знание. 100 новых учебников на казахском языке». Начата реализация новых спецпроектов: проведено 67 мероприятий, направленных на воспитание прагматизма, рациональных навыков, изучение культурного наследия и др.

Кроме того, во всех колледжах и многих школах города определены лица, ответственные за проведение мероприятий в рамках программы «Рухани жаңғыру», направленные на развитие личности (воспитание патриотизма, повышение творческого потенциала и др.).

Участники встречи в своих выступлениях озвучили ряд предложений по вопросам дальнейшего развития культурной инфраструктуры, продвижения национальных ценностей в различных форматах медиапродукции и кино, увеличению образовательного контента на государственном языке и др.

В ходе обсуждения выступили председатель Союза писателей РК Улыкбек Есдаулет, председатель правления Союза кинематографистов РК Ермек Турсунов, председатель РОО «Казахстанское авторское общество», Почетный председатель Союза композиторов РК Балнур Кадырбек, директор Казахского государственного академического драматического театра имени М. Ауэзова Еркин Жуасбек, директор Института истории и этнологии имени Ч. Валиханова Зиябек Кабульдинов, член Союза писателей Смағұл Елубаев, директор Института языкознания им. А. Байтурсынулы МОН РК Ерден Кажыбек, директор Национального академического русского театра драмы им. М. Лермонтова Юрий Якушев, экс-ректор Казахского национального педагогического университета имени Абая Такир Балыкбаев, лингвист Анар Фазылжан.

В свою очередь, представители государственных органов разъяснили основные направления работы в рамках национального проекта «Ұлттық рухани жаңғыру» и прокомментировали поднимаемые вопросы.

В завершение встречи Ералы Тугжанов выразил слова благодарности представителям научно-творческой интеллигенции за вносимый вклад в развитие культурной составляющей, повышение творческого потенциала страны и дал ряд поручений государственным органам по усилению взаимодействия для качественной реализации национальных проектов, в т.ч. с учетом озвученных в ходе встречи предложений.

Ранее Ералы Тугжанов ознакомился с ходом работ по сокращению дефицита мест в школах Алматы.