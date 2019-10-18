Ералы Тугжанов обсудил проблемные вопросы горняков с акимом Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Караганде состоялось подписание меморандума о взаимном сотрудничестве между Федерацией профсоюзов Республики Казахстан и акиматом Карагандинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации профсоюзов РК.

Документ скрепили подписями председатель ФПРК Ералы Тугжанов и аким Карагандинской области Женис Касымбек.





В рамках меморандума стороны договорились предпринимать совместные меры и вырабатывать согласованные позиции по актуальным вопросам реализации социальных инициатив, в том числе в сфере регулирования социально-трудовых отношений.





В ходе церемонии подписания меморандума глава ФПРК остановился на некоторых актуальных задачах дальнейшего сотрудничества.





Председатель Федерации профсоюзов проинформировал акима Карагандинской области о том, что накануне вечером посетил шахту им. Т. Кузембаева угольного департамента АО «АрселорМиттал Темиртау» и спустился под землю в более чем 600-метровый забой, чтобы лично поговорить с каждым шахтером.









По словам Ералы Тугжанова, большинство горняков обратились с просьбой о снижении пенсионного возраста до 50 лет с учетом тяжелого труда шахтеров.

Кроме этого, была озвучена проблема старения профессии и отсутствия у молодежи интереса к ней. Сегодня средний возраст карагандинских шахтеров составляет 45 лет.

Эти и другие проблемы горняков, по мнению председателя ФПРК, должны стать основой для выработки совместных рекомендаций в адрес Правительства страны.

Речь также шла о защите трудовых и социально-экономических прав работников и расширении охвата предприятий коллективными договорами.

Сегодня на действующих 21 426 предприятиях Карагандинской области заключено 4 056 коллективных договоров, охват составляет 18,9%.

Обеспокоенность профсоюзов вызывает тот факт, что 81% предприятий региона не охвачены коллективно-договорным регулированием, и соответственно права работников не защищены. При этом охват коллективными договорами в профсоюзных организациях составляет 94,2%.

Не менее актуальным для профсоюзов является вопрос снижения производственного травматизма и профессиональных заболеваний.

Как подчеркнул Ералы Тугжанов, в Карагандинской области за этот период на производстве пострадало 92 человека, 12 из них погибло.

Кроме того, в сфере здравоохранения выявлен высокий процент первичных профзаболеваний в Карагандинской – 65,8% и Восточно-Казахстанской областях - 25%.

«Для профсоюзов особенно важно добиваться реализации работодателями социальных гарантий, профилактических, реабилитационных и оздоровительных мероприятий, закрепленных в коллективных договорах», - подчеркнул Ералы Тугжанов.

Участники встречи также выразили намерение активизировать работу в области повышения уровня безопасности и охраны труда, усиления общественного контроля через функционирование производственных советов, а также законодательного регулирования заемного труда.

В этот же день председатель Федерации профсоюзов РК встретился с профактивом Областного центра травматологии и ортопедии имени профессора Х.Ж. Макажанова.

В ходе встречи состоялась презентация пилотного проекта обязательного социального медицинского страхования, стартовавшего в Карагандинской области с 1 сентября 2019 года.





Ознакомившись с результатами нового формата медицинских услуг, Ералы Тугжанов отметил заинтересованность профсоюзов в достижении общественной солидарности и разделения ответственности за охрану здоровья работающего населения.

«Доступность качественной медицинской помощи путем внедрения медицинского страхования отмечена также в нынешнем Послании Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева «Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана». Принципы солидарной ответственности и социальной справедливости, на которых базируется медицинское страхование, напрямую перекликаются с принципами профсоюзной деятельности», - подчеркнул глава ФПРК.

Было отмечено, что внедрение новой модели медпомощи позволит увеличить заработную плату врачам, улучшить условия труда, оптимизировать рабочее время работников здравоохранения и упростит решение ряда кадровых проблем.

Другой, не менее важной задачей профсоюзов, Ералы Тугжанов обозначил поддержку работников здравоохранения в их профессиональной деятельности.

«Громкие дела в отношении врачей продемонстрировали всей общественности, что врачи не защищены от профессиональных рисков и подвержены в ряде случаев преследованию за врачебные ошибки. Профсоюзы совместно с социальными партнерами должны принимать активное участие в выработке инструментов защиты профессиональной деятельности врачей Казахстана, в том числе и в правовом поле», - сказал председатель Федерации профсоюзов РК.

По итогам встречи председатель Федерации наградил директора КГП «Областной центр травматологии и ортопедии им. профессора Х.Ж. Макажанова» Курмангалиева Е.Т. Знаком ФПРК «Үздік әлеуметтік әріптес» («Лучший социальный партнер»).

Лучшие профсоюзные активисты и члены профсоюзного движения удостоены денежных сертификатов Отраслевого профсоюза работников системы здравоохранения «SENIM» номиналом в 250 тысяч тенге.

Всего на сегодняшний день в Карагандинской области создано и действует 50 первичных профсоюзных организаций Отраслевого профессионального союза работников системы здравоохранения «SENIM», в состав которых входит 21 384 членов.