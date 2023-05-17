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Ералы Тугжанов о влиянии нефтяных компаний на месторождение «Кок жиде»: Со временем вода станет намного дороже, чем нефть

Автор:  
Арайлым Мұрат
17 Мая 2023, 15:15
Ералы Тугжанов о влиянии нефтяных компаний на месторождение «Кок жиде»: Со временем вода станет намного дороже, чем нефть Фото: gov.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На пресс-конференции в СЦК аким Актюбинской области Ералы Тугжанов высказался о влиянии нефтяных компаний на месторождение подземных вод «Кок жиде». Глава региона заявил, что со временем вода станет намного дороже, чем нефть, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Про месторождение подземных вод «Кок жиде» ваш предшественник говорил, что нефтяные компании оттуда уберут, после того, как общественники опасались, что из-за того, что там будут разрабатывать новое месторождение запасы воды будут уменьшаться или вообще уничтожатся. Как решается этот вопрос сейчас? Сколько нефтяных компаний там задействовано?» - спросил журналист на брифинге в СЦК.

Ералы Тугжанов ответил, что там задействовано пять компаний.

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«Вопрос очень актуальный и стоит на повестке дня. Со временем вода станет намного дороже чем нефть, никто это не скрывает. Это важнейший вопрос. «Кок жиде» находится на глубине 300 метров. Мы ищем пути решения. Подписан совместный план мероприятий с Министерством экологии, Министерством энергетики. Они сейчас ведут переговоры со всеми 5 компаниями. Первое - поэтапное сокращение скважин, которые представляют угрозу. А вообще в перспективе ставится вопрос о полной ликвидации. Конечно, есть варианты разные в том числе «Казахойл» по горизонтальному бурению. Конечно, это очень дорогостоящие проекты, но надо искать пути решения этого вопроса», - прокомментировал Ералы Тугжанов.

Глава Актюбинской области заявил, что уже велись переговоры с общественностью.

«Вопрос на повестке дня, очень важный вопрос и мы его будем рассматривать», - добавил Ералы Тугжанов.

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