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Ералы Тугжанов - о борьбе с коронавирусом: Правительство работает в круглосуточном режиме

20 Марта 2020 11:40
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Ералы Тугжанов - о борьбе с коронавирусом: Правительство работает в круглосуточном режиме

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О принимаемых мерах по борьбе с коронавирусной инфекцией в Казахстане рассказал заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Правительство сегодня работает в круглосуточном режиме, конкретные решения принимаются максимум в течение одного-двух дней. Все они направлены на защиту жизни и здоровья нашего населения», - сказал заместитель Премьер-Министра РК на онлайн-брифинге Правительства.

Со вчерашнего дня введен карантин на территории городов Нур-Султан, Алматы, что соответствует международной практике.

«Мы будем бороться с вирусом под лозунгом «Чем меньше движения, тем меньше распространения». В этой связи было принято решение ограничить въезд - выезд с территории городов Нур-Султан, Алматы. С 00:00 часов 22 марта текущего года приостанавливается сообщение всех видов транспорта с городами Нур-Султан и Алматы, это касается авиа-, железнодорожных, автобусных перевозок»,- отметил он.

«При этом до этого дня граждане спокойно могут прибыть или покинуть города Нур-Султан и Алматы. При выезде из двух городов устанавливаются мобильные пункты с дежурством медицинских работников, будет введено обязательное анкетирование всех покидающих. Эти меры предпринимаются для мониторинга состояния людей и недопущения распространения вируса в другие регионы нашей страны»,- добавил Е. Тугжанов.

Напомним, режим карантина введен в Нур-Султане и Алматы с 19 марта.


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Ключевые слова: Правительство РК, Безопасность, Общество, Коронавирус в РК,
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Акбота Кузекбай

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