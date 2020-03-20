Ералы Тугжанов - о борьбе с коронавирусом: Правительство работает в круглосуточном режиме

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О принимаемых мерах по борьбе с коронавирусной инфекцией в Казахстане рассказал заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Правительство сегодня работает в круглосуточном режиме, конкретные решения принимаются максимум в течение одного-двух дней. Все они направлены на защиту жизни и здоровья нашего населения», - сказал заместитель Премьер-Министра РК на онлайн-брифинге Правительства.

Со вчерашнего дня введен карантин на территории городов Нур-Султан, Алматы, что соответствует международной практике.

«Мы будем бороться с вирусом под лозунгом «Чем меньше движения, тем меньше распространения». В этой связи было принято решение ограничить въезд - выезд с территории городов Нур-Султан, Алматы. С 00:00 часов 22 марта текущего года приостанавливается сообщение всех видов транспорта с городами Нур-Султан и Алматы, это касается авиа-, железнодорожных, автобусных перевозок»,- отметил он.

«При этом до этого дня граждане спокойно могут прибыть или покинуть города Нур-Султан и Алматы. При выезде из двух городов устанавливаются мобильные пункты с дежурством медицинских работников, будет введено обязательное анкетирование всех покидающих. Эти меры предпринимаются для мониторинга состояния людей и недопущения распространения вируса в другие регионы нашей страны»,- добавил Е. Тугжанов.

Напомним, режим карантина введен в Нур-Султане и Алматы с 19 марта.