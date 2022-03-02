Ералы Тугжанов: Необходимо повысить ответственность аккредитованных спортивных федераций

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Повысить ответственность аккредитованных спортивных федераций поручил заместитель Премьер-Министра Ералы Тугжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Необходимо повысить ответственность аккредитованных спортивных федераций. В рамках госзадания с 2018 по 2021 год Национальному олимпийском комитету и федерациям выделено 65 млрд тенге. Однако в большинстве видов спорта отсутствует положительная динамика, ввиду отсутствия четких критериев оценки деятельности федераций средства, я считаю, используются неэффективно. Это один из самых важнейших вопросов, над которым сегодня надо работать», - заявил во время расширенного заседания коллегии Министерства культуры и спорта РК Ералы Тугжанов.

Также вице-Премьер прокомментировал, как должен теперь определяться объем государственного финансирования федераций.

«Ввиду отсутствия четких критериев оценки деятельности федераций, те результаты, которые мы сегодня получили – я думаю, что напрямую мы столкнулись с проблемой ответственности руководителей федераций. В этой связи поручаю внедрить практику подписания с федерациями меморандумов на каждый олимпийский цикл. С этого года объем госфинансирования федераций должен определяться исходя из их результатов и деятельности», - отметил Ералы Тугжанов.