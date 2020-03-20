Ералы Тугжанов: Мы добьемся увеличения объемов масок до 1 млн

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане увеличат объемы производства медицинских масок до 1 млн. Об этом сообщил заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Бурное обсуждение у населения вызывает вопрос дефицита медицинских масок. Заверяю: руководство и Правительство ежедневно работают над вопросами увеличения объемов производства отечественными производителями. Если сегодня ежедневно в стране производится 360 тысяч масок, из них 171 тысячи - это маски многоразового использования, то в ближайшей перспективе стоит задача, этого мы добьемся, увеличить объемы до 1 млн», - заявил Ералы Тугжанов на онлайн-брифинге в Правительстве.

Ранее он сообщил, что более 4 тысяч казахстанских туристов планируют вернуть до 23 марта.