Ералы Тугжанов: Мы добьемся увеличения объемов масок до 1 млн
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане увеличат объемы производства медицинских масок до 1 млн. Об этом сообщил заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Бурное обсуждение у населения вызывает вопрос дефицита медицинских масок. Заверяю: руководство и Правительство ежедневно работают над вопросами увеличения объемов производства отечественными производителями. Если сегодня ежедневно в стране производится 360 тысяч масок, из них 171 тысячи - это маски многоразового использования, то в ближайшей перспективе стоит задача, этого мы добьемся, увеличить объемы до 1 млн», - заявил Ералы Тугжанов на онлайн-брифинге в Правительстве.
Ранее он сообщил, что более 4 тысяч казахстанских туристов планируют вернуть до 23 марта.
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