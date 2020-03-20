+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -1 °С
Алматы: 7 °С
USD 448.50 EUR 485.28
RUB 5.61 CNY 63.19
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Ералы Тугжанов: Мы добьемся увеличения объемов масок до 1 млн

20 Марта 2020 10:52
Поделиться:
Ералы Тугжанов: Мы добьемся увеличения объемов масок до 1 млн

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане увеличат объемы производства медицинских масок до 1 млн. Об этом сообщил заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Сколько человек покинули Алматы за сутки
Около 300 медицинских масок сшила и раздала швея из Туркестанской области Ералы Тугжанов - о борьбе с коронавирусом: Правительство работает в круглосуточном режиме В России начали испытания вакцины против COVID-19

«Бурное обсуждение у населения вызывает вопрос дефицита медицинских масок. Заверяю: руководство и Правительство ежедневно работают над вопросами увеличения объемов производства отечественными производителями. Если сегодня ежедневно в стране производится 360 тысяч масок, из них 171 тысячи - это маски многоразового использования, то в ближайшей перспективе стоит задача, этого мы добьемся, увеличить объемы до 1 млн», - заявил Ералы Тугжанов на онлайн-брифинге в Правительстве.

Ранее он сообщил, что более 4 тысяч казахстанских туристов планируют вернуть до 23 марта.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Правительство РК, Здравоохранение, Коронавирус, Пневмония в Китае, Коронавирус в РК,
Поделиться:

Автор:

Акбота Кузекбай

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив