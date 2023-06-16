Ералы Тугжанов: Миссию, которую несёт Биби-Ана, трудно переоценить

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Творческий вечер, посвященный писательнице, общественному деятелю Бибигуль Имангазиной, прошел в Актобе, передает МИА «Казинформ».

В Актобе прошел творческий вечер, посвященный 80-летию известной казахстанской писательницы, президента благотворительного фонда «Биби-Ана», заслуженного деятеля Казахстана Бибигуль Имангазиной «Биік тұлға, Бибі-Ана!».

В мероприятии приняли участие аким Актюбинской области Ералы Тугжанов, депутат Сената Парламента РК Жусип Нурторе, казахстанские писатели, общественные деятели, ветераны, родные и близкие Бибигуль Имангазиной.

В поздравительной речи Ералы Тугжанов отметил, что Бибигуль Имангазина, внесшая значительный вклад в развитие общества, вдохновляет людей своим жизненным примером, духовной стойкостью, является поддержкой для всех, кто оказывается в сложной жизненной ситуации.

«Миссию, которую вы несёте, трудно переоценить. Множество людей вы одарили своей заботой. Множеству детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, вы помогли найти своё место в этой жизни. Искренне благодарю за вашу общественную активность, вклад в развитие гуманного общества равных возможностей. В одном из интервью вы сказали, что даже в тот тяжёлый момент, когда остались вдовой с двумя детьми, дали себе обещание не сломиться и идти вперёд, найти пути решения проблем людей с инвалидностью. Мы свидетели того, что вы сдержали своё обещание и оказываете колоссальную поддержку гражданам с ограниченными возможностями, поскольку знаете об их нуждах и чаяниях как никто другой. Ваш жизненный путь - это подвиг, которым гордится наш народ, ваш благородный труд - пример для молодых поколений», - подчеркнул Ералы Тугжанов, вручив благодарственное письмо и ценный подарок.

С поздравительной речью также выступили председатель Союза писателей Казахстана Мереке Кулкенов, журналист, депутат Сената Парламента РК Нурторе Жусип, поэт Галым Жайлыбаев, заслуженный деятель Казахстана Марат Айтимов, председатель филиала Союза писателей Казахстана по Актюбинской области Ертай Ашыкбаев.

«Актюбинская земля является родиной славных героев, поэтов и акынов нашего народа. Здесь покоятся останки великого Абилкайыр хана, великих батыров, это малая родина Тахауи Ахтанова, Куандыка Шангитбаева, Саги Жиенбаева. Биби-Ана достойный продолжатель дела наших прославленных предков. Когда мы говорим о Биби-Ана, нам живо представляются такие качества характера, как воля, решимость, энергичность, гордость и безусловное благородство», - отметил председатель Союза писателей Казахстана Мереке Кулкенов.

В ходе торжественной церемонии состоялся показ документального фильма о деятельности Бибигуль Имангазиной и возглавляемого ею благотворительного фонда «Биби-Ана». Фонд был основан в начале 90-х для решения проблем матерей-инвалидов. В течение 25 лет Бибигуль Имангазина напрямую занимается проблемами тысяч семей, дала возможность получить высшее образование детям матерей инвалидов, приняв участие в устройстве в вузы сотен детей, стала опорой и поддержкой для многих своих земляков. Именно она направила и помогла раскрыться силе духа жителя Шалкарского района Тайбека Утегенова, которому 20 лет назад после удара током ампутировали обе руки. Сегодня слава о Тайбеке Утегенове, который самостоятельно ведет хозяйство и продвигает свой бизнес — разводит кур, продает мясо и яйца, а также сдает в аренду различную технику — известна и за пределами области. И это лишь один из тысячи других примеров безграничной доброты, таланта наставничества Биби-Ана.

Также был поставлен спектакль «Асқақ Арман» по первому роману Бибигуль Имангазиной «Тауқымет». Спустя короткий срок после издания книга была удостоена звания «Самой читаемой книги года».

Отвечая на вопросы зрителей творческого вечера о том, что дает ей силы для помощи нуждающимся на протяжении трех десятилетий, Биби-Ана ответила, что не может оставаться равнодушной к невзгодам людей, попавших в сложные жизненные ситуации, поскольку испытала немало невзгод в своей жизни.

«Я всегда хочу осушить слезы тех, кто приходит ко мне за помощью. Хочу, чтобы они не знали тех жизненных сложностей, несправедливости и агрессии, с которыми пришлось когда-то столкнуться мне. За все эти тридцать лет, я никогда не поднимала перед власть имущими личных вопросов, говорила только о чаяниях и нуждах народа. В этом я вижу свою миссию», - сказала Бибигуль Имангазина.

Сегодня заслуженный деятель Республики Казахстан Бибигуль Имангазина известна в нашей стране под именами Казахстанская Мать Тереза и Биби-Ана. Обладатель орденов «Құрмет» и «Парасат», лауреат Международной литературной премии «АЛАШ», общественный деятель родилась 24 декабря 1942 года в городе Шалкар Актюбинской области.