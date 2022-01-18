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Ералы Тугжанов - казахстанцам:  Мы перестали носить маски

18 Января 2022 18:04
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Ералы Тугжанов - казахстанцам:  Мы перестали носить маски

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов обратился к казахстанцам на фоне ухудшения эпидситуации по коронавирусу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Только взаимная ответственность как государственных органов, так и общества сможет прервать цепочку распространения опасного вируса. Сегодня единственное верное решение — это вакцинация и строгое соблюдение санитарных норм. Надо признать, что в последнее время мы перестали носить маски, пользоваться антисептиками и соблюдать социальную дистанцию», - заявил Ералы Тугжанов во время пресс-конференции в СЦК.

«Многие наши граждане напрочь забыли о требованиях к самоизоляции и подвергают опасности и себя, и свою семью, окружающих. Считаю, что необходимо воздержаться от проведения и посещения массовых мероприятий», - сказал Е. Тугжанов.

Напомним, заболеваемость коронавирусной инфекцией за последний месяц в Казахстане выросла в 20 раз.

Ранее Ералы Тугжанов заявил, что рост заболеваемости, прежде всего, вызван активной внутренней и внешней миграцией населения, длительными праздничными днями, а также не последнюю роль сыграли и прошедшие волнения в стране.


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#Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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