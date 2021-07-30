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Ералы Тугжанов: Государство будет создавать все условия для работы ответственных объектов МСБ

30 Июля 2021 19:25
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Ералы Тугжанов: Государство будет создавать все условия для работы ответственных объектов МСБ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня заместитель Премьер-Министра Ералы Тугжанов провел онлайн-встречу с представителями бизнес-сообщества, принимающими активное участие в проекте «Ashyq», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

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Данный проект реализован по поручению Главы государства и на сегодняшний день показал свою эффективность.

В совещании приняли участие руководители государственных органов, акиматы всех регионов, Национальная палата предпринимателей «Атамекен» и Лидеры проекта «ASHYQ». Сейчас в системе «ASHYQ» работает более 45 тыс. объектов предпринимательства, зарегистрировано свыше 4 млн пользователей.

С момента внедрения проекта «ASHYQ» было выявлено более 23 тыс. посетителей со статусом «красный» и «желтый» (в том числе 13 516 граждан с положительным ПЦР-тестом и 9 688 контактных).

Вице-премьер отметил, что эпидемиологическая ситуация в стране крайне сложная, 16 регионов находятся в «красной зоне». Заполненность инфекционных мест в стационарах страны достигла 54%. Система здравоохранения несет нагрузку вдвое больше, чем в прошлом году. И управление ситуацией по нераспространению коронавирусной инфекции, понимание и содействие в данном вопросе со стороны предпринимателей — очень важный фактор в борьбе с пандемией. Работа в рамках системы «ASHYQ» позволила не только взять под контроль санитарно-эпидемиологическую ситуацию на социально-экономических объектах, но и дать возможность не потерять функционал бизнеса, сохранить рабочие места. Со своей стороны, представители бизнеса выразили благодарность за возможность работать в условиях карантина и заверили, что будут и дальше соблюдать все взятые на себя обязательства и призывать к этому своих коллег.

«Мы всегда придерживаемся добросовестной работы предпринимателей страны, чтобы не остановить жизнь экономики и малого и среднего бизнеса, занятого в секторе услуг, где работает более 2 млн человек. Мы рады, что государство настроено на поддержку добросовестного и ответственного бизнеса», — сказал председатель правления НПП «Атамекен» Аблай Мырзахметов в своем выступлении.

Предприниматели обратились с инициативой по мониторингу двух недель, со 2 по 9 августа рассмотреть возможность позволить лидерам с лучшими показателями работать в выходные дни. Кроме того, было принято решение создать общественное движение лидеров проекта «ASHYQ».

Е. Тугжанов сообщил, что государство будет создавать все условия для работы ответственных объектов МСБ. Призвал к необходимости находить баланс между прибылью и защитой здоровья граждан, а также акцентировал на том, что единственный путь к восстановлению привычного образа жизни — это вакцинация. Необходимо вести широкую информационную политику об иммунизации для выработки коллективного иммунитета.

Заместитель Премьер-Министра поручил ответственным государственным органам и акиматам совместно с НПП «Атамекен» проработать все озвученные инициативы и в случае необходимости внести согласованные предложения на заседание МВК по недопущению коронавирусной инфекции.




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#Правительство РК   #Бизнес   #Коронавирус в РК   #Ashyq  
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